https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-tashkente-dlya-detey-proydet-festival-karavan-chudes-24918103.html
В Ташкенте для детей пройдет фестиваль "Караван Чудес"
В Ташкенте для детей пройдет фестиваль "Караван Чудес"
Фестиваль пройдет по случаю празднования Международного дня защиты детей.
2022-06-01T08:07+0500
2022-06-01T08:07+0500
2022-06-01T09:41+0500
общество
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праздник
дети
фестиваль
салют
международный день защиты детей
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ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. В Ташкенте 1 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей.В программу фестиваля войдет ряд мероприятий:Также ледовое шоу "Караван Чудес" с участием юношеской сборной Узбекистана по фигурному катанию и акция "Лавка Радости", где желающие смогут сдать детские книги и мягкие игрушки.Кульминационным моментом фестиваля станет большой музыкальный праздник для детей – шоу концерт от вокально-эстрадной группы "Тантана".Завершит праздник запуск праздничного салюта.Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры.Помимо этого, будут представлены Фонды и ННО Узбекистана, специализирующиеся на детской благотворительности.Вход на мероприятие свободный, уточняет ведомство.Читайте также: В Самарканде прошел веломарафон для дошколят — фото
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ташкент, праздник, дети, фестиваль, салют, международный день защиты детей
В Ташкенте для детей пройдет фестиваль "Караван Чудес"
08:07 01.06.2022 (обновлено: 09:41 01.06.2022)
Мероприятие состоится по случаю празднования Международного дня защиты детей.
ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik.
В Ташкенте 1 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей.
В программу фестиваля войдет ряд мероприятий:
Также ледовое шоу "Караван Чудес" с участием юношеской сборной Узбекистана по фигурному катанию и акция "Лавка Радости", где желающие смогут сдать детские книги и мягкие игрушки.
Кульминационным моментом фестиваля станет большой музыкальный праздник для детей – шоу концерт от вокально-эстрадной группы "Тантана".
Завершит праздник запуск праздничного салюта.
Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры.
Помимо этого, будут представлены Фонды и ННО Узбекистана, специализирующиеся на детской благотворительности.
Вход на мероприятие свободный, уточняет ведомство.