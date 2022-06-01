https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-tashkente-dlya-detey-proydet-festival-karavan-chudes-24918103.html

В Ташкенте для детей пройдет фестиваль "Караван Чудес"

В Ташкенте для детей пройдет фестиваль "Караван Чудес"

Фестиваль пройдет по случаю празднования Международного дня защиты детей.

2022-06-01T08:07+0500

2022-06-01T08:07+0500

2022-06-01T09:41+0500

общество

ташкент

праздник

дети

фестиваль

салют

международный день защиты детей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19029117_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_5ca731eb9414a4b5436ed3d8315e4fc8.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. В Ташкенте 1 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей.В программу фестиваля войдет ряд мероприятий:Также ледовое шоу "Караван Чудес" с участием юношеской сборной Узбекистана по фигурному катанию и акция "Лавка Радости", где желающие смогут сдать детские книги и мягкие игрушки.Кульминационным моментом фестиваля станет большой музыкальный праздник для детей – шоу концерт от вокально-эстрадной группы "Тантана".Завершит праздник запуск праздничного салюта.Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры.Помимо этого, будут представлены Фонды и ННО Узбекистана, специализирующиеся на детской благотворительности.Вход на мероприятие свободный, уточняет ведомство.Читайте также: В Самарканде прошел веломарафон для дошколят — фото

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, праздник, дети, фестиваль, салют, международный день защиты детей