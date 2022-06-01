https://uz.sputniknews.ru/20220601/deputaty-tashkenta-i-sverdlovskoy-oblasti-obsudili-sotrudnichestvo-24943290.html
Депутаты Ташкента и Свердловской области обсудили сотрудничество
Депутаты Ташкента и Свердловской области обсудили сотрудничество
Депутаты из Екатеринбурга рассказали ташкентским коллегам о своей работе и обсудили перспективы сотрудничества.
2022-06-01T21:21+0500
2022-06-01T21:21+0500
2022-06-01T21:21+0500
общество
депутаты
свердловская область
ташкент
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. Делегация Свердловской области прибыла в Ташкент с официальным визитом, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Депутаты Свердловской областной думы во главе с первым заместителем председателя Законодательного собрания Аркадием Чернецким встретились со своими ташкентскими коллегами."Основная цель визита делегации — обмен опытом между местными советами и обзор созидательной работы, проводимой в Ташкенте, налаживание сотрудничества в сфере градостроительства и логистики", - отметили в пресс-службе хокимията.Депутаты Ташкентского городского Кенгаша рассказали гостям о структуре и деятельности совета народных депутатов столицы, его полномочиях, контроле за деятельностью хокимов и территориальных органов управления.В свою очередь Аркадий Чернецкий рассказал ташкентским коллегам о деятельности своего совета депутатов, о потенциале Свердловской области и Екатеринбурга.Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: От текстиля до IT – о чем договорились молодые предприниматели Узбекистана и России
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депутаты, свердловская область, ташкент, сотрудничество
Депутаты Ташкента и Свердловской области обсудили сотрудничество
Депутаты из Екатеринбурга рассказали ташкентским коллегам о своей работе и обсудили перспективы сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik.
Делегация Свердловской области прибыла в Ташкент с официальным визитом, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента
.
Депутаты Свердловской областной думы во главе с первым заместителем председателя Законодательного собрания Аркадием Чернецким встретились со своими ташкентскими коллегами.
"Основная цель визита делегации — обмен опытом между местными советами и обзор созидательной работы, проводимой в Ташкенте, налаживание сотрудничества в сфере градостроительства и логистики", - отметили в пресс-службе хокимията.
Депутаты Ташкентского городского Кенгаша рассказали гостям о структуре и деятельности совета народных депутатов столицы, его полномочиях, контроле за деятельностью хокимов и территориальных органов управления.
В свою очередь Аркадий Чернецкий рассказал ташкентским коллегам о деятельности своего совета депутатов, о потенциале Свердловской области и Екатеринбурга.
Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.