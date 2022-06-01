https://uz.sputniknews.ru/20220601/deputaty-tashkenta-i-sverdlovskoy-oblasti-obsudili-sotrudnichestvo-24943290.html

Депутаты Ташкента и Свердловской области обсудили сотрудничество

Депутаты Ташкента и Свердловской области обсудили сотрудничество

Депутаты из Екатеринбурга рассказали ташкентским коллегам о своей работе и обсудили перспективы сотрудничества.

2022-06-01T21:21+0500

2022-06-01T21:21+0500

2022-06-01T21:21+0500

общество

депутаты

свердловская область

ташкент

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24943250_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_29d76d9392ffa9a81740fcd588135986.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. Делегация Свердловской области прибыла в Ташкент с официальным визитом, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Депутаты Свердловской областной думы во главе с первым заместителем председателя Законодательного собрания Аркадием Чернецким встретились со своими ташкентскими коллегами."Основная цель визита делегации — обмен опытом между местными советами и обзор созидательной работы, проводимой в Ташкенте, налаживание сотрудничества в сфере градостроительства и логистики", - отметили в пресс-службе хокимията.Депутаты Ташкентского городского Кенгаша рассказали гостям о структуре и деятельности совета народных депутатов столицы, его полномочиях, контроле за деятельностью хокимов и территориальных органов управления.В свою очередь Аркадий Чернецкий рассказал ташкентским коллегам о деятельности своего совета депутатов, о потенциале Свердловской области и Екатеринбурга.Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: От текстиля до IT – о чем договорились молодые предприниматели Узбекистана и России

свердловская область

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

депутаты, свердловская область, ташкент, сотрудничество