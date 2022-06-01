https://uz.sputniknews.ru/20220601/ot-tekstilya-do-it--o-chem-dogovorilis-molodye-predprinimateli-uzbekistana-i-rossii-24939039.html

От текстиля до IT – о чем договорились молодые предприниматели Узбекистана и России

От текстиля до IT – о чем договорились молодые предприниматели Узбекистана и России

Как развивается сотрудничество молодых предпринимателей Узбекистана и России - читайте в нашем материале.

2022-06-01T19:01+0500

2022-06-01T19:01+0500

2022-06-01T19:01+0500

экономика

текстиль

узбекистан

предприниматели

предприниматель

молодежь

молодежный форум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Конец мая в деловой среде Узбекистана ознаменовался очередным крупным межгосударственным событием – в Ташкенте состоялся узбекско-российский бизнес-форум с участием молодых предпринимателей.Так, столицу Узбекистана посетили 40 молодых российских бизнесменов и провели со своими узбекистанскими коллегами более 60 встреч в формате B2B.Почему представители российского малого бизнеса стали больше интересоваться Узбекистаном, Sputnik выяснял у экспертов в сфере экономики.Ставка на будущееИтогом форума стали различные соглашения – в сфере IT, текстиля, пищепрома, туризма, образования и поставок оборудования. Если предприниматели из Уфы решили закупить узбекский текстиль на сумму более $500 тыс., то компания "Русские традиции" заинтересовалась ветеринарными препаратами бренда Biveco, созданного на базе Самаркандского биокомбината.Кроме этого, в ходе мероприятия состоялись встречи представителей ведущих молодежных организаций двух государств. Например, фонд "Молодежь – наше будущее" подписал меморандум о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса "Опора России" и АНО "Лидеры международного сотрудничества". Об этом Sputnik рассказала член правления АНО "Лидеры международного сотрудничества" Татьяна СеливёрстоваПочему Узбекистан и Россия делают ставку на молодежное предпринимательство, корреспонденту Sputnik рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.Между тем, реалии торгово-экономического сотрудничества двух стран – это почти 2,5 тыс. предприятий с российским капиталом, базирующихся в Узбекистане. По данным статистики, Россия лидирует по числу созданных в республике иностранных предприятий. Безусловно, чтобы эта тенденция продолжалась, необходимо развивать кооперацию молодых бизнесменов.Более того, именно молодежь интересуется направлениями, за которыми стоит будущее бизнеса, полагает Беляев."Россия будет взаимодействовать с Центральной Азией"Такое мнение выражает кандидат экономических наук, эксперт в области продовольствия Леонид Хазанов. Дело в том, что в России живет и работает большое количество граждан стран Центральноазиатского региона, объясняет он.По его словам, совместный бизнес приносит пользу как России, так и государствам региона – прежде всего, помогает республикам создавать новые рабочие места, в которых так нуждается местное население.Во-вторых, Россию и страны ЦА объединяют крупные международные проекты – например, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). К слову, Молодежный совет ШОС поддержал проведение узбекско-российского форума.Что значит ШОС в сфере бизнеса для совместных проектов России и Узбекистана? Как минимум – огромную аудиторию. Общая численность населения стран-членов ШОС – это 3,4 млрд человек, то есть практически половина населения планеты.Дело за малымГоворя о молодежном предпринимательстве, важно понимать, что данную структуру в основном формирует малый бизнес. Раньше бизнес-форумы концентрировали внимание преимущественно на больших корпорациях.Но не стоит забывать, что малое предпринимательство просто необходимо для экономики, говорит Леонид Хазанов. Иногда оно выступает подспорьем и альтернативой крупному бизнесу, поскольку сильнее заточено на решение узколокальных задач.Это мнение подтверждает и Михаил Беляев, который отмечает, что крупное предпринимательство вообще не может существовать без малого и среднего бизнеса.Читайте также:

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Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

текстиль, узбекистан, предприниматели, предприниматель, молодежь, молодежный форум, сотрудничество