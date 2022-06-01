От текстиля до IT – о чем договорились молодые предприниматели Узбекистана и России
© Sputnik / Зафар ХалиловУзбекско-российский бизнес форум в Ташкенте
© Sputnik / Зафар Халилов
Как развивается сотрудничество молодых предпринимателей Узбекистана и России - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Конец мая в деловой среде Узбекистана ознаменовался очередным крупным межгосударственным событием – в Ташкенте состоялся узбекско-российский бизнес-форум с участием молодых предпринимателей.
Так, столицу Узбекистана посетили 40 молодых российских бизнесменов и провели со своими узбекистанскими коллегами более 60 встреч в формате B2B.
Почему представители российского малого бизнеса стали больше интересоваться Узбекистаном, Sputnik выяснял у экспертов в сфере экономики.
Ставка на будущее
Итогом форума стали различные соглашения – в сфере IT, текстиля, пищепрома, туризма, образования и поставок оборудования. Если предприниматели из Уфы решили закупить узбекский текстиль на сумму более $500 тыс., то компания "Русские традиции" заинтересовалась ветеринарными препаратами бренда Biveco, созданного на базе Самаркандского биокомбината.
Кроме этого, в ходе мероприятия состоялись встречи представителей ведущих молодежных организаций двух государств. Например, фонд "Молодежь – наше будущее" подписал меморандум о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса "Опора России" и АНО "Лидеры международного сотрудничества". Об этом Sputnik рассказала член правления АНО "Лидеры международного сотрудничества" Татьяна Селивёрстова
Почему Узбекистан и Россия делают ставку на молодежное предпринимательство, корреспонденту Sputnik рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Молодежь - наше будущее. Необходимо приобщать молодежь к тем проблемам, которые стоят перед страной, к бизнесу, к политической и экономической жизни страны, вовлекать в решение социальных проблем", - считает он.
Между тем, реалии торгово-экономического сотрудничества двух стран – это почти 2,5 тыс. предприятий с российским капиталом, базирующихся в Узбекистане. По данным статистики, Россия лидирует по числу созданных в республике иностранных предприятий. Безусловно, чтобы эта тенденция продолжалась, необходимо развивать кооперацию молодых бизнесменов.
Более того, именно молодежь интересуется направлениями, за которыми стоит будущее бизнеса, полагает Беляев.
"Сфера IT – это сфера малых и средних компаний, там работают молодые, потому что они обучены информационным технологиям и понимают, что это такое и лучше всего адаптированы к работе и созданию таких предприятий. Это совпадает и с их профессией, и с их интересами, а когда в бизнесе совпадают профессия с интересами – получается самый лучший результат", - приводит пример эксперт.
"Россия будет взаимодействовать с Центральной Азией"
Такое мнение выражает кандидат экономических наук, эксперт в области продовольствия Леонид Хазанов. Дело в том, что в России живет и работает большое количество граждан стран Центральноазиатского региона, объясняет он.
"Возможности для развития совместного бизнеса колоссальны, потому что в Центральной Азии есть рабочая сила, там приветствуют российских инвесторов, причем даже небольших", - говорит эксперт.
По его словам, совместный бизнес приносит пользу как России, так и государствам региона – прежде всего, помогает республикам создавать новые рабочие места, в которых так нуждается местное население.
Во-вторых, Россию и страны ЦА объединяют крупные международные проекты – например, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). К слову, Молодежный совет ШОС поддержал проведение узбекско-российского форума.
Что значит ШОС в сфере бизнеса для совместных проектов России и Узбекистана? Как минимум – огромную аудиторию. Общая численность населения стран-членов ШОС – это 3,4 млрд человек, то есть практически половина населения планеты.
"Таким образом, перспективы развития подобных проектов есть. Это понимают правительства как России, так и Узбекистана. Я думаю, что будет осуществляться поддержка на государственном уровне, нет другого пути, как добиться успеха на этом направлении", - говорит Михаил Беляев.
Дело за малым
Говоря о молодежном предпринимательстве, важно понимать, что данную структуру в основном формирует малый бизнес. Раньше бизнес-форумы концентрировали внимание преимущественно на больших корпорациях.
Но не стоит забывать, что малое предпринимательство просто необходимо для экономики, говорит Леонид Хазанов. Иногда оно выступает подспорьем и альтернативой крупному бизнесу, поскольку сильнее заточено на решение узколокальных задач.
"Малый бизнес нужен и необходим. Он может решить то, что крупный сделать не может в силу того, что это не выгодно – для них это означает распыление управленческих кадров, финансовых ресурсов и так далее", - поясняет эксперт.
Это мнение подтверждает и Михаил Беляев, который отмечает, что крупное предпринимательство вообще не может существовать без малого и среднего бизнеса.
"Крупные предприятия производят основную часть продукции, но значительную часть работы отдают своим поставщикам, которые производят детали, компоненты. Это как раз и является малым и средним бизнесом", - рассказывает эксперт.
Читайте также: