https://uz.sputniknews.ru/20220601/erdogan-obyavil-o-nachale-voennoy-spetsoperatsii-na-territorii-sirii----24938927.html

Эрдоган объявил о начале военной спецоперации на территории Сирии

Эрдоган объявил о начале военной спецоперации на территории Сирии

Силы на территории соседнего государства Анкара считает террористическими.

2022-06-01T18:41+0500

2022-06-01T18:41+0500

2022-06-01T18:41+0500

в мире

реджеп тайип эрдоган

сирия

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале новой контртеррористической спецоперации на севере Сирии. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Эрдоган подчеркнул, что позже турецкая армия зачистит от боевиков также и остальные приграничные районы.Глава Турции 30 мая попросил президента России Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Он сообщил, что признанные в стране террористическими организаций Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" продолжают атаковать Турцию со стороны Сирии. До этого президент Эрдоган заявлял, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полной ликвидации террористических организаций.Читайте также:В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки

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реджеп тайип эрдоган, сирия