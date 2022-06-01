https://uz.sputniknews.ru/20220601/foto-kak-v-uzbekistane-reshayut-problemu-nexvatki-detskix-sadov-24942866.html

Фото: Как в Узбекистане решают проблему нехватки детских садов

Фото: Как в Узбекистане решают проблему нехватки детских садов

В течение этого года власти страны намерены охватить дошкольным образованием еще 45 тысяч детей. Как функционируют новые детские сады – читайте в репортаже Sputnik.

2022-06-01T20:23+0500

2022-06-01T20:23+0500

2022-06-01T20:23+0500

общество

детский сад

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Узбекистане долгое время существовала проблема охвата детей дошкольным образованием. Еще в 2017-м он составлял всего 27%. Но в том же году в республике появилось Министерство дошкольного образования, одной из главных целей которого стало решение данного вопроса.Уже к июлю 2019 года показатель охвата дошкольным образованием вырос до 40,5%, а в прошлом году и вовсе достиг 60%.Как ведомству удалось с 2017 по 2021 год повысить количество дошкольных организаций с 5 до 18 тысяч? Найти ответ на этот вопрос можно, изучив пример Самаркандской области, куда и отправился корреспондент Sputnik.Поможет ГЧПНесколько лет назад в Узбекистане внедрили механизм государственно-частного партнерства, или, как называют его сокращенно, - ГЧП. Смысл этого механизма заключается в том, что предприниматель открывает сад совместно с государством.Именно эту систему и решили применять предприниматели Самаркандской области. С 2018 по 2022 год они заключили с Министерством дошкольного образования 165 договоров на организацию детских садов. 144 проекта реализуют благодаря льготным кредитам, а остальные - за счет средств предпринимателей.В результате сегодня в регионе работают как государственные, так и негосударственные детские сады, уточнили в ведомстве. Если в 2017 году их было 564 и охватывали они 63 тысячи детей (а это 20,9% от общего числа детей в возрасте 3-7 лет в области), то количество детских садов достигло почти 3,5 тысяч. В них обучаются более 230 тысяч ребят, или уже 67,5% детей от общего числа в регионе. Разница очевидна.Детсад на пустыреКаттакурганский район. Именно сюда мы приехали, чтобы увидеть детский сад на основе ГЧП под названием "Village school". В районе его называют долгожданным. Почему? Потому что раньше здесь был пустырь. Учредитель детского сада родом из Каттакурганского района – и он лично настоял на строительстве садика здесь. Благодаря появлению детского сада на бывшем пустыре провели дополнительные коммуникации, появился даже Wi-Fi.Сейчас детский сад с большим удовольствием посещают 245 дошколят, которые обучаются в девяти группах полного дня. Детей приводят из ближайших кишлаков. В течение дня они изучают русский и английский языки как иностранные. Существуют в садике и четыре русскоязычные группы, а еще есть логопед.Уже в холле мы услышали как дети произносят слова, делая акцент на букве “р”. С ними занималась логопед-дифектолог Ильмира Ганиева.Мальчик послушно повторяет, не обращая внимания на журналистов и нисколько не стесняясь.Песни и стихи на русском языкеМы аккуратно заглядываем в группу, где идет занятие по рисованию. В ней детей обучают полностью на русском языке. Заметив нас, дети встают и приветствуют: “Здра-вствуй-те!” Затем здороваются уже на родном узбекском. Мы стараемся их не отвлекать, но дошколятам не терпится рассказать гостям о своих успехах. Несколько подходят к доске и начинают вырисовывать фломастером геометрические фигуры.А вот Алла Цой преподает детям русский язык как иностранный. Она работает здесь лишь несколько месяцев. Как рассказала педагог, многие дети до недавнего времени никогда не слышали русскую речь, но их родители очень хотят, чтобы они знали русский язык.Но признается, что самым эффективным оказался метод разучивания песен и стихов.“Мы с детьми песни поем на русском, стихи рассказываем, я вам покажу!”, - говорит Алла Анатольевна и ведет нас сначала в одну группу, потом в другую. Мы ненадолго прерываем занятия и вместе с детьми поем старые добрые песни из советских мультфильмов. Детям нравится такой подход, они очень стараются произнести каждое слово как можно четче. И у них это прекрасно получается.Педагог признается, что ей очень помогает опыт работы в школе – целых 30 лет. К слову, в следующем году Алле Анатольевне исполнится 70.Пригодится даже автобусИначе решают проблему детских садов в труднодоступных районах. В них приезжает мобильный десткий сад “Аклвой”, оборудованный на базе автобуса Isuzu. Таких садов по стране – 48, они работают в 96 самых отдаленных районах Узбекистана.Как выглядит подобный детский сад, мы узнали в Пастдаргомском районе. Оказалось, что у мобильного садика есть стоянка. Она оборудована полноценной игровой площадкой под навесом, который защищает детей от палящего солнца. Еще здесь есть качели, горка, баскетбольное кольцо и, конечно же, беседка, где проходят занятия на открытом воздухе.Мобильный детский сад работает по расписанию в три смены и приезжает в две махалли, расположенные в Пастдаргомском районе. То есть в каждой махалле он работает три дня в неделю.Она также добавила, что проектом мобильных детсадов заинтересовались и другие страны. Среди них Россия, Казахстан, Таджикистан.В течение 2022 года Министерство дошкольного образования планирует создать 100 негосударственных детских садов на основе ГЧП и 1200 семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому еще 45 тысяч детей смогут начать подготовку к школе.Читайте также: Как самаркандские дошколята соревновались на беговелах — видео

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детский сад, дошкольное образование