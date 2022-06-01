Фото: Как в Узбекистане решают проблему нехватки детских садов
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
В течение этого года власти страны намерены охватить дошкольным образованием еще 45 тысяч детей. Как функционируют новые детские сады – читайте в репортаже Sputnik.
ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Узбекистане долгое время существовала проблема охвата детей дошкольным образованием. Еще в 2017-м он составлял всего 27%. Но в том же году в республике появилось Министерство дошкольного образования, одной из главных целей которого стало решение данного вопроса.
Уже к июлю 2019 года показатель охвата дошкольным образованием вырос до 40,5%, а в прошлом году и вовсе достиг 60%.
Как ведомству удалось с 2017 по 2021 год повысить количество дошкольных организаций с 5 до 18 тысяч? Найти ответ на этот вопрос можно, изучив пример Самаркандской области, куда и отправился корреспондент Sputnik.
Поможет ГЧП
Несколько лет назад в Узбекистане внедрили механизм государственно-частного партнерства, или, как называют его сокращенно, - ГЧП. Смысл этого механизма заключается в том, что предприниматель открывает сад совместно с государством.
Именно эту систему и решили применять предприниматели Самаркандской области. С 2018 по 2022 год они заключили с Министерством дошкольного образования 165 договоров на организацию детских садов. 144 проекта реализуют благодаря льготным кредитам, а остальные - за счет средств предпринимателей.
В результате сегодня в регионе работают как государственные, так и негосударственные детские сады, уточнили в ведомстве. Если в 2017 году их было 564 и охватывали они 63 тысячи детей (а это 20,9% от общего числа детей в возрасте 3-7 лет в области), то количество детских садов достигло почти 3,5 тысяч. В них обучаются более 230 тысяч ребят, или уже 67,5% детей от общего числа в регионе. Разница очевидна.
Детсад на пустыре
Каттакурганский район. Именно сюда мы приехали, чтобы увидеть детский сад на основе ГЧП под названием "Village school". В районе его называют долгожданным. Почему? Потому что раньше здесь был пустырь. Учредитель детского сада родом из Каттакурганского района – и он лично настоял на строительстве садика здесь. Благодаря появлению детского сада на бывшем пустыре провели дополнительные коммуникации, появился даже Wi-Fi.
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
Дошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
Сейчас детский сад с большим удовольствием посещают 245 дошколят, которые обучаются в девяти группах полного дня. Детей приводят из ближайших кишлаков. В течение дня они изучают русский и английский языки как иностранные. Существуют в садике и четыре русскоязычные группы, а еще есть логопед.
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
Дошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
Уже в холле мы услышали как дети произносят слова, делая акцент на букве “р”. С ними занималась логопед-дифектолог Ильмира Ганиева.
“Из всех наших детей – проблемы с речью у троих. У двоих заикание, у третьего - ротацизм (картавость). За несколько недель мы смогли поставить букву “р”. Но нужно еще закрепить, - рассказывает Ильмира Ганиева и продолжает. - Диербек, скажи дррра, дррро, дррррузья!”
Мальчик послушно повторяет, не обращая внимания на журналистов и нисколько не стесняясь.
Песни и стихи на русском языке
Мы аккуратно заглядываем в группу, где идет занятие по рисованию. В ней детей обучают полностью на русском языке. Заметив нас, дети встают и приветствуют: “Здра-вствуй-те!” Затем здороваются уже на родном узбекском. Мы стараемся их не отвлекать, но дошколятам не терпится рассказать гостям о своих успехах. Несколько подходят к доске и начинают вырисовывать фломастером геометрические фигуры.
“Мы играем в развивающие игры. И очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что его любят, поэтому обнимашки – это обязательно!”, - рассказала воспитатель группы Анастасия Мардонова.
А вот Алла Цой преподает детям русский язык как иностранный. Она работает здесь лишь несколько месяцев. Как рассказала педагог, многие дети до недавнего времени никогда не слышали русскую речь, но их родители очень хотят, чтобы они знали русский язык.
“Первое время было сложно, поэтому мы начинали с самого простого - например, со слов “мама”, “папа”. Потом перешли к вопросам, которые дети сами задают друг другу: как кого зовут, сколько лет, мальчик или девочка”, - рассказывает Алла Цой.
Но признается, что самым эффективным оказался метод разучивания песен и стихов.
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
Дошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
“Мы с детьми песни поем на русском, стихи рассказываем, я вам покажу!”, - говорит Алла Анатольевна и ведет нас сначала в одну группу, потом в другую. Мы ненадолго прерываем занятия и вместе с детьми поем старые добрые песни из советских мультфильмов. Детям нравится такой подход, они очень стараются произнести каждое слово как можно четче. И у них это прекрасно получается.
Педагог признается, что ей очень помогает опыт работы в школе – целых 30 лет. К слову, в следующем году Алле Анатольевне исполнится 70.
Пригодится даже автобус
Иначе решают проблему детских садов в труднодоступных районах. В них приезжает мобильный десткий сад “Аклвой”, оборудованный на базе автобуса Isuzu. Таких садов по стране – 48, они работают в 96 самых отдаленных районах Узбекистана.
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
Дошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
Как выглядит подобный детский сад, мы узнали в Пастдаргомском районе. Оказалось, что у мобильного садика есть стоянка. Она оборудована полноценной игровой площадкой под навесом, который защищает детей от палящего солнца. Еще здесь есть качели, горка, баскетбольное кольцо и, конечно же, беседка, где проходят занятия на открытом воздухе.
Мобильный детский сад работает по расписанию в три смены и приезжает в две махалли, расположенные в Пастдаргомском районе. То есть в каждой махалле он работает три дня в неделю.
“Уникальность мобильного детского сада в том, что он функционирует круглый год в самых отдаленных регионах нашей страны. Этот автобус полностью укомплектован. Здесь есть санузел, одноразовое питание, куллер с водой, кондиционер, стол, стулья и доска. В одной смене обучаются 48 детей”, - рассказала руководитель пресс-службы МДО Мавлюда Аскарходжаева.
Она также добавила, что проектом мобильных детсадов заинтересовались и другие страны. Среди них Россия, Казахстан, Таджикистан.
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
Дошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
В течение 2022 года Министерство дошкольного образования планирует создать 100 негосударственных детских садов на основе ГЧП и 1200 семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому еще 45 тысяч детей смогут начать подготовку к школе.