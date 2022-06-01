https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-prigotovit-lenivuyu-pitstsu-24916688.html
Как приготовить ленивую пиццу
Как приготовить ленивую пиццу
Предлагаем простой рецепт ленивой пиццы на сковороде.
2022-06-01T07:00+0500
2022-06-01T07:00+0500
2022-06-01T09:45+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/197/59/1975971_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_43790708eecd53ffeca886e570bba20e.jpg
Для приготовления ленивой пиццы не нужно месить тесто и разогревать духовку. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы приготовить быструю и вкусную пиццу на сковороде.Ингредиенты:ПриготовлениеПодготовьте ингредиенты для приготовления пиццы на сковороде.Колбасу нарежьте тонкими ломтиками. Помидор лучше резать тонкими дольками. Сыр натрите на терке.В миску положите сметану и майонез, взбейте яйцо, посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.Затем медленно всыпьте всю муку.Венчиком замесите густое вязкое тесто без комочков.Холодную сковороду (диаметром около 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.На тесто положите колбасу.Потом помидоры.Присыпьте сверху тертым сыром. Поставьте сковородку на средний огонь, накройте крышкой и ждите минут 20.Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.Вкусная и быстрая пицца, приготовленная на сковороде, готова!Приятного аппетита!Читайте также:Греческая классика — ароматная мусака
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/197/59/1975971_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_044b8b1e37320a4af8e7972d7021f9fe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт
Как приготовить ленивую пиццу
07:00 01.06.2022 (обновлено: 09:45 01.06.2022)
На сегодняшний день существует множество различных вариантов приготовления пиццы. Предлагаем простой рецепт ленивой пиццы на сковороде.
Для приготовления ленивой пиццы не нужно месить тесто и разогревать духовку. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы приготовить быструю и вкусную пиццу на сковороде.
Ингредиенты:
колбаса копченая — 100 г;
масло растительное — 1 ст. л;
перец черный молотый — по вкусу;
петрушка для украшения (по желанию) — 1 веточка.
Приготовление
Подготовьте ингредиенты для приготовления пиццы на сковороде.
Колбасу нарежьте тонкими ломтиками. Помидор лучше резать тонкими дольками. Сыр натрите на терке.
В миску положите сметану и майонез, взбейте яйцо, посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.
Затем медленно всыпьте всю муку.
Венчиком замесите густое вязкое тесто без комочков.
Холодную сковороду (диаметром около 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.
На тесто положите колбасу.
Присыпьте сверху тертым сыром. Поставьте сковородку на средний огонь, накройте крышкой и ждите минут 20.
Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.
Вкусная и быстрая пицца, приготовленная на сковороде, готова!