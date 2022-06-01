Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-prigotovit-lenivuyu-pitstsu-24916688.html
Как приготовить ленивую пиццу
Как приготовить ленивую пиццу
Предлагаем простой рецепт ленивой пиццы на сковороде.
2022-06-01T07:00+0500
2022-06-01T09:45+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/197/59/1975971_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_43790708eecd53ffeca886e570bba20e.jpg
Для приготовления ленивой пиццы не нужно месить тесто и разогревать духовку. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы приготовить быструю и вкусную пиццу на сковороде.Ингредиенты:ПриготовлениеПодготовьте ингредиенты для приготовления пиццы на сковороде.Колбасу нарежьте тонкими ломтиками. Помидор лучше резать тонкими дольками. Сыр натрите на терке.В миску положите сметану и майонез, взбейте яйцо, посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.Затем медленно всыпьте всю муку.Венчиком замесите густое вязкое тесто без комочков.Холодную сковороду (диаметром около 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.На тесто положите колбасу.Потом помидоры.Присыпьте сверху тертым сыром. Поставьте сковородку на средний огонь, накройте крышкой и ждите минут 20.Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.Вкусная и быстрая пицца, приготовленная на сковороде, готова!Приятного аппетита!Читайте также:Греческая классика — ароматная мусака
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/197/59/1975971_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_044b8b1e37320a4af8e7972d7021f9fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рецепт

Как приготовить ленивую пиццу

07:00 01.06.2022 (обновлено: 09:45 01.06.2022)
CC BY 2.0 / Thomas Duesing / true Neapolitan pizzaНеаполитанская пицца
Неаполитанская пицца - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2022
CC BY 2.0 / Thomas Duesing / true Neapolitan pizza
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На сегодняшний день существует множество различных вариантов приготовления пиццы. Предлагаем простой рецепт ленивой пиццы на сковороде.
Для приготовления ленивой пиццы не нужно месить тесто и разогревать духовку. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы приготовить быструю и вкусную пиццу на сковороде.

Ингредиенты:

сметана — 2 ст. л;
майонез — 2 ст. л;
яйцо — 1 шт.;
мука — 4 ст. л;
колбаса копченая — 100 г;
сыр твердый — 80 г;
помидор — 1 шт.;
масло растительное — 1 ст. л;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
петрушка для украшения (по желанию) — 1 веточка.

Приготовление

Подготовьте ингредиенты для приготовления пиццы на сковороде.
Колбасу нарежьте тонкими ломтиками. Помидор лучше резать тонкими дольками. Сыр натрите на терке.
В миску положите сметану и майонез, взбейте яйцо, посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.
Затем медленно всыпьте всю муку.
Венчиком замесите густое вязкое тесто без комочков.
Холодную сковороду (диаметром около 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.
На тесто положите колбасу.
Потом помидоры.
Присыпьте сверху тертым сыром. Поставьте сковородку на средний огонь, накройте крышкой и ждите минут 20.
Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.
Вкусная и быстрая пицца, приготовленная на сковороде, готова!
Приятного аппетита!
Читайте также:
Греческая классика — ароматная мусака
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0