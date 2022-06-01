https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-prigotovit-lenivuyu-pitstsu-24916688.html

Как приготовить ленивую пиццу

Как приготовить ленивую пиццу

Предлагаем простой рецепт ленивой пиццы на сковороде.

2022-06-01T07:00+0500

2022-06-01T07:00+0500

2022-06-01T09:45+0500

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рецепт

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Для приготовления ленивой пиццы не нужно месить тесто и разогревать духовку. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы приготовить быструю и вкусную пиццу на сковороде.Ингредиенты:ПриготовлениеПодготовьте ингредиенты для приготовления пиццы на сковороде.Колбасу нарежьте тонкими ломтиками. Помидор лучше резать тонкими дольками. Сыр натрите на терке.В миску положите сметану и майонез, взбейте яйцо, посолите и поперчите. Перемешайте до однородности.Затем медленно всыпьте всю муку.Венчиком замесите густое вязкое тесто без комочков.Холодную сковороду (диаметром около 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.На тесто положите колбасу.Потом помидоры.Присыпьте сверху тертым сыром. Поставьте сковородку на средний огонь, накройте крышкой и ждите минут 20.Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.Вкусная и быстрая пицца, приготовленная на сковороде, готова!Приятного аппетита!Читайте также:Греческая классика — ароматная мусака

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рецепт