https://uz.sputniknews.ru/20220601/komu-nelzya-pit-chay--vrach-24944261.html

Кому нельзя пить чай – врач

Кому нельзя пить чай – врач

Чай – любимый напиток многих. Он прекрасно утоляет жажду, тонизирует и укрепляет здоровье. Но не всем можно его пить. Кому чай противопоказан, читайте в нашем материале.

2022-06-01T23:00+0500

2022-06-01T23:00+0500

2022-06-01T23:00+0500

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чай

врач

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Российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, при каких болезнях лучше отказаться от употребления чая. В частности, популярный напиток не стоит принимать людям, у которых развита гипертония, подагра или бессонница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Москва 24".Также чай вреден для людей, страдающих острыми заболеваниями желудка.Дело в том, чай содержит пурины – вещества, которые превращаются в мочевую кислоту в крови. Чем больше заварки класть чай, тем большее количество пуринов попадает в напиток, говорит Арзамасцев.При этом влияние чая на организм конкретного человека должен анализировать специалист, поэтому важно проконсультироваться с врачом, уточнил Евгений Арзамасцев.Читайте также: Как кофе влияет на печень

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чай, врач