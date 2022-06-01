https://uz.sputniknews.ru/20220601/komu-nelzya-pit-chay--vrach-24944261.html
Кому нельзя пить чай – врач
Кому нельзя пить чай – врач
Чай – любимый напиток многих. Он прекрасно утоляет жажду, тонизирует и укрепляет здоровье. Но не всем можно его пить. Кому чай противопоказан, читайте в нашем материале.
2022-06-01T23:00+0500
2022-06-01T23:00+0500
2022-06-01T23:00+0500
это интересно
чай
врач
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Российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, при каких болезнях лучше отказаться от употребления чая. В частности, популярный напиток не стоит принимать людям, у которых развита гипертония, подагра или бессонница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Москва 24".Также чай вреден для людей, страдающих острыми заболеваниями желудка.Дело в том, чай содержит пурины – вещества, которые превращаются в мочевую кислоту в крови. Чем больше заварки класть чай, тем большее количество пуринов попадает в напиток, говорит Арзамасцев.При этом влияние чая на организм конкретного человека должен анализировать специалист, поэтому важно проконсультироваться с врачом, уточнил Евгений Арзамасцев.Читайте также: Как кофе влияет на печень
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чай, врач
Кому нельзя пить чай – врач
Чай – любимый напиток многих. Он прекрасно утоляет жажду, тонизирует и укрепляет здоровье. Но не всем можно его пить. Кому чай противопоказан, читайте в нашем материале.
Российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, при каких болезнях лучше отказаться от употребления чая. В частности, популярный напиток не стоит принимать людям, у которых развита гипертония, подагра или бессонница. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на "Москва 24".
Также чай вреден для людей, страдающих острыми заболеваниями желудка.
Дело в том, чай содержит пурины – вещества, которые превращаются в мочевую кислоту в крови. Чем больше заварки класть чай, тем большее количество пуринов попадает в напиток, говорит Арзамасцев.
"То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный. Если мы говорим о гипертониках, то тут тоже есть определенный риск. В чае содержится кофеин, который может стать причиной резкого повышения давления. Поэтому если у вас диагностирована гипертония, то обязательно контролируйте крепость напитка", - объяснил он.
При этом влияние чая на организм конкретного человека должен анализировать специалист, поэтому важно проконсультироваться с врачом, уточнил Евгений Арзамасцев.