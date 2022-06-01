https://uz.sputniknews.ru/20220601/mejdunarodnyy-den-zaschity-detey-kak-poyavilsya-prazdnik-24917358.html

Международный день защиты детей: как появился праздник

Международный день защиты детей: как появился праздник

Первого июня празднуется Международный день защиты детей.

2022-06-01T07:30+0500

2022-06-01T07:30+0500

2022-06-01T09:39+0500

это интересно

дети

международный день защиты детей

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День защиты детей, приходящийся на первый день лета, — один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949-го. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.Международный день защиты детей — это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.Первым и основным международно‑правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61 страна, 13 июля 1990-го Конвенция была ратифицирована в СССР.Дети составляют примерно 20‑25% населения в каждой стране. В разных странах они подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо защищать: в развитых странах – это отрицательные последствия пристрастия к телевизору и компьютерам (проведенные серьезные исследования продемонстрировали, что дети склонны копировать в жизни те жестокие действия, которые видят на экране или во время компьютерных игр), в Западной Европе озабочены слишком ранним сексуальным развитием детей, в Японии основную опасность видят в разрушении традиционных методов воспитания и все более широком проникновении западных привычек и форм поведения, в странах Африки и Азии детям угрожают голод, СПИД, неграмотность и военные конфликты.Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Он устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.Международный день защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель которых — привлечь внимание к положению детей всего мира. В РФ День защиты детей отмечается под патронажем Российского детского фонда. Основными гостями праздника традиционно становятся дети‑сироты и инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источниковЧитайте также:Культурные достопримечательности Самарканда будут бесплатными для детей 1 июня

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дети, международный день защиты детей