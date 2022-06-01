https://uz.sputniknews.ru/20220601/metro-tashkenta-prodlevaet-vremya-raboty-vestibyuley-24918326.html

Метро Ташкента продлевает время работы вестибюлей

Метро Ташкента продлевает время работы вестибюлей

До изменений вторые вестибюли некоторых станций обслуживали пассажиров с 07:00 до 19:00.

2022-06-01T07:45+0500

2022-06-01T07:45+0500

2022-06-01T09:19+0500

общество

ташкент

метро

расписание

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ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. С 1 июня ташкентский метрополитен продлевает время работы входа и выхода вторых вестибюлей на 15 станциях. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.С сегодняшнего дня попасть в метро можно через вторые вестибюли с 05.00 до 00.00 часов.Список станций с обновленным графиком работы:До изменений вторые вестибюли этих станций обслуживали пассажиров с 07.00 до 19.00, уточняет ведомство.В Ташкенте постоянно увеличивается поток пассажиров. В 2020 году услугами метро пользовалось 250-300 тыс. человек в сутки.В 2021-м этот показатель вырос до 380-420 тыс. человек.В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метро Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 млн евро.В этом году ташкентский метрополитен планирует закупить у России еще 56 новых вагонов для обновления своего парка.Между тем Россия не только поставляет вагоны, но и помогает модернизировать ташкентскую подземку в целом.В частности, Трансмашхолдинг согласился участвовать в проектах, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в столичном метро.Читайте также: Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано

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