https://uz.sputniknews.ru/20220601/naskolko-podorojal-plov-v-uzbekistane-24942061.html

Насколько подорожал плов в Узбекистане

Насколько подорожал плов в Узбекистане

В среднем за май цены выросли от 100 до 700 сумов за порцию в зависимости от региона.

2022-06-01T21:00+0500

2022-06-01T21:00+0500

2022-06-01T21:00+0500

общество

плов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июня - Sputnik. Госкомстат опубликовал средние цены на плов в разных областях Узбекистана на конец мая. Мониторинг осуществляли только в специализированных Центрах плова. Об этом сообщает Государственный комитет статистики республики.Стоимость порции плова, который приготовили по стандартной технологии, в разрезе регионов на конец и начало мая следующая:Таким образом, стабильные цены на плов в мае сохранились в Наманганской – 15 тыс.сумов за порцию, Сурхандарьинской – 19,6 тыс.сумов, Самаркандской – 20,3 тыс.сумов, Ташкентской – 21 тыс.сумов, Бухарской – 21,3 тыс.сумов – областях.Подорожание в среднем составило от 100-200 сумов – в Кашкадарье и Хорезмской области; 300 сумов – в столице; до 600-700 сумов за порцию – в Каракалпакстане, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Ферганской области.Читайте также:Насколько в Узбекистане подорожали товары и услуги

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плов, узбекистан