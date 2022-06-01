Насколько подорожал плов в Узбекистане
В среднем за май цены выросли от 100 до 700 сумов за порцию в зависимости от региона.
ТАШКЕНТ, 1 июня - Sputnik. Госкомстат опубликовал средние цены на плов в разных областях Узбекистана на конец мая. Мониторинг осуществляли только в специализированных Центрах плова. Об этом сообщает Государственный комитет статистики республики.
Стоимость порции плова, который приготовили по стандартной технологии, в разрезе регионов на конец и начало мая следующая:
Наманганская область - 15 тыс.сумов - (15 тыс.сумов в начале месяца),
Республика Каракалпакстан – 18 тысяч сумов - (17,3 тыс.сумов в начале месяца),
Навоийская область – 18 тыс.сумов (17 тыс.сумов в начале месяца),
Ферганская область – 18,3 тыс.сумов (17,7 тыс.сумов),
Андижанская область – 19 тыс.сумов (18,4 тыс.сумов),
Джизакская область – 19,6 тыс.сумов (19 тыс.сумов),
Хорезмская область – 19,6 тыс.сумов (19,4 тыс.сумов),
Сурхандарьинская область – 19,6 тыс.сумов (19,6 тыс.сумов),
Сырдарьинская область – 19,6 тыс.сумов (17,3 тыс.сумов),
Самарқандская область – 20,3 тыс.сумов (20,3 тыс.сумов),
Кашкадарья – 20,3 тыс.сумов (20,2 тыс.сумов),
Бухарская область – 21,3 тыс. сумов (21,3 тыс.сумов),
Ташкентская область – 21 тыс.сумов (21 тыс.сумов),
Ташкент – 25,8 тыс.сумов (25,5 тыс.сумов).
Таким образом, стабильные цены на плов в мае сохранились в Наманганской – 15 тыс.сумов за порцию, Сурхандарьинской – 19,6 тыс.сумов, Самаркандской – 20,3 тыс.сумов, Ташкентской – 21 тыс.сумов, Бухарской – 21,3 тыс.сумов – областях.
Подорожание в среднем составило от 100-200 сумов – в Кашкадарье и Хорезмской области; 300 сумов – в столице; до 600-700 сумов за порцию – в Каракалпакстане, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Ферганской области.
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