https://uz.sputniknews.ru/20220601/naskolko-v-uzbekistane-podorojali-tovary-i-uslugi-24934172.html

Насколько в Узбекистане подорожали товары и услуги

Насколько в Узбекистане подорожали товары и услуги

Госкомстат опубликовал данные об инфляции в потребительском секторе за первые пять месяцев года.

2022-06-01T17:01+0500

2022-06-01T17:01+0500

2022-06-01T17:09+0500

экономика

инфляция

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. В первые пять месяцев текущего года цены в потребительском секторе выросли на 5,5%, сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.При этом, по данным ведомства, в среднем в месяц цены росли на 1,1%.Лидерами по росту в мае впервые стали непродовольственные товары. В среднем цены и тарифы в этом секторе выросли на 1,3%. Платные услуги прибавили 0,4%, а продовольственные товары – 1,2%.Среди продовольственных товаров больше всего подорожали зерновые культуры и крупяные изделия — в среднем на 4,9%.Дороже стали фрукты и овощи – на 3,4%, сахар, кондитерские изделия и десерты – на 2,6%, масложировая продукция – на 2,3%, безалкогольные напитки – на 1,6%.Помимо этого, в Ташкенте подорожал социальный хлеб. Ранее его стоимость составляла – 1600 сумов, с сегодняшнего дня – 2800 сумов.Читайте также: В Ташкенте подорожал социальный хлеб

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инфляция, госкомстат