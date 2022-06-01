https://uz.sputniknews.ru/20220601/naskolko-v-uzbekistane-podorojali-tovary-i-uslugi-24934172.html
Насколько в Узбекистане подорожали товары и услуги
Насколько в Узбекистане подорожали товары и услуги
Госкомстат опубликовал данные об инфляции в потребительском секторе за первые пять месяцев года.
2022-06-01T17:01+0500
2022-06-01T17:01+0500
2022-06-01T17:09+0500
экономика
инфляция
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. В первые пять месяцев текущего года цены в потребительском секторе выросли на 5,5%, сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.При этом, по данным ведомства, в среднем в месяц цены росли на 1,1%.Лидерами по росту в мае впервые стали непродовольственные товары. В среднем цены и тарифы в этом секторе выросли на 1,3%. Платные услуги прибавили 0,4%, а продовольственные товары – 1,2%.Среди продовольственных товаров больше всего подорожали зерновые культуры и крупяные изделия — в среднем на 4,9%.Дороже стали фрукты и овощи – на 3,4%, сахар, кондитерские изделия и десерты – на 2,6%, масложировая продукция – на 2,3%, безалкогольные напитки – на 1,6%.Помимо этого, в Ташкенте подорожал социальный хлеб. Ранее его стоимость составляла – 1600 сумов, с сегодняшнего дня – 2800 сумов.Читайте также: В Ташкенте подорожал социальный хлеб
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инфляция, госкомстат
Насколько в Узбекистане подорожали товары и услуги
17:01 01.06.2022 (обновлено: 17:09 01.06.2022)
Госкомстат опубликовал данные об инфляции в потребительском секторе за первые пять месяцев года.
ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik
. В первые пять месяцев текущего года цены в потребительском секторе выросли на 5,5%, сообщает Государственный комитет по статистике
Узбекистана.
При этом, по данным ведомства, в среднем в месяц цены росли на 1,1%.
Лидерами по росту в мае впервые стали непродовольственные товары. В среднем цены и тарифы в этом секторе выросли на 1,3%. Платные услуги прибавили 0,4%, а продовольственные товары – 1,2%.
Среди продовольственных товаров больше всего подорожали зерновые культуры и крупяные изделия — в среднем на 4,9%.
Дороже стали фрукты и овощи – на 3,4%, сахар, кондитерские изделия и десерты – на 2,6%, масложировая продукция – на 2,3%, безалкогольные напитки – на 1,6%.
Помимо этого, в Ташкенте подорожал социальный хлеб. Ранее его стоимость составляла – 1600 сумов, с сегодняшнего дня – 2800 сумов.