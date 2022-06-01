https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-tashkente-podorojal-sotsialnyy-xleb-24928441.html
В Ташкенте подорожал социальный хлеб
В Ташкенте подорожал социальный хлеб
До подорожания буханка из местных сортов пшеницы стоила 1600 сумов.
2022-06-01T12:52+0500
2022-06-01T12:52+0500
2022-06-01T12:52+0500
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ташкент
хлебобулочные изделия
подорожание
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте выросла стоимость социального хлеба. C сегодняшнего дня его цена – 2800 сумов, сообщает корреспондент Sputnik. До подорожания буханка из местных сортов пшеницы стоила 1600 сумов. Ранее начальник департамента Министерства финансов Тулкин Мирзаев прокомментировал рост цен на муку в Узбекистане. Он предупредил, что в Ташкенте ожидается повышение стоимости формового хлеба, или буханок. По словам Мирзаева, нынешнее повышение муки на рынках – временное явление. Причиной роста цен стала ситуация на мировом рынке из-за ситуации на Украине и, как следствие, высокая стоимость импортируемой муки. Между тем, в республике достаточно собственных запасов, и в ближайшие дни на рынки завезут дополнительно 50 тыс тонн местной муки. Эта мера поможет стабилизировать цены, заявил Мирзаев.Читайте также: В Узбекистане снизятся цены на пшеницу и мукуМирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"
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ташкент, хлебобулочные изделия, подорожание
В Ташкенте подорожал социальный хлеб
До подорожания буханка из местных сортов пшеницы стоила 1600 сумов.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте выросла стоимость социального хлеба.
C сегодняшнего дня его цена – 2800 сумов, сообщает корреспондент Sputnik
. До подорожания буханка из местных сортов пшеницы стоила 1600 сумов.
Ранее начальник департамента Министерства финансов Тулкин Мирзаев прокомментировал рост цен на муку в Узбекистане.
Он предупредил, что в Ташкенте ожидается повышение стоимости формового хлеба, или буханок.
По словам Мирзаева, нынешнее повышение муки на рынках – временное явление. Причиной роста цен стала ситуация на мировом рынке из-за ситуации на Украине и, как следствие, высокая стоимость импортируемой муки.
Между тем, в республике достаточно собственных запасов, и в ближайшие дни на рынки завезут дополнительно 50 тыс тонн местной муки. Эта мера поможет стабилизировать цены, заявил Мирзаев.