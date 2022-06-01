https://uz.sputniknews.ru/20220601/posle-ukrainy-nato-brosit-v-topku-strany-baltii-24918863.html

После Украины НАТО бросит в топку страны Балтии

После Украины НАТО бросит в топку страны Балтии

Отрицая принципы мирного сосуществования с Россией, Польша и другие страны Балтии маниакально стремятся к демилитаризации по украинскому сценарию.

2022-06-01T08:48+0500

2022-06-01T08:48+0500

2022-06-01T09:37+0500

колумнисты

европа

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1f/24915512_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_0a4e8c872d6c00db492a9060d0f32f76.jpg

Североатлантический альянс из "украинского урока" правильных выводов не сделал, и продолжает безрассудную эскалацию в Балтийском регионе. Рост военной активности НАТО у российских границ на каком-то этапе может вызвать силовой ответ РФ.Бесконечный "танец с саблями" в Прибалтике продолжается 30 мая – 12 июня маневрами объединенных войск противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022 с участием Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Основные задачи – отработка ракетных стрельб альянса в воздушном пространстве всех упомянутых стран, взаимодействие в рамках ПРО. Участвуют войска США, Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Бельгии, Чехии, Румынии, Словакии, Италии, Испании и Турции.Параллельно на территории Швеции 5-17 июня состоятся крупные военные учения НАТО Baltic Operations 22 с участием войск 14 стран-членов альянса, а также Финляндии и Швеции. Ключевые задачи – десантные операции, артиллерийские стрельбы, противолодочная борьба с использованием подводных дронов. Заявленная цель – подготовка к возможной войне с Россией. Готовность нейтральной пока Швеции уже проинспектировал зампред Военного комитета НАТО Ланс Ландрум.На днях в регионе завершились крупнейшие маневры альянса Defender Europe (26 мая), весенний этап военных маневров Namejs 2022 (27 мая), учения ВМС в акватории Балтийского моря (30 мая). Ранее американский аналитический центр Center for Naval Analyses разработал и опубликовал сценарий "превентивного удара" по Калининградской области, для уничтожения четырех важных слагаемых обороны – ОТРК "Искандер", ракетных кораблей Балтфлота, зенитных ракетных систем С-400 и армейского корпуса.Цель маневров и стратегии НАТО – предельно ослабить российские ВС в начале военного конфликта, то есть нанести превентивный удар. Может ли Россия безучастно смотреть на агрессивные планы и приготовления альянса? Вопрос риторический. Поэтому страны Балтийского региона закономерно станут первыми кандидатами на демилитаризацию после завершения российской военной спецоперации на Украине."Финский нож" в спине ЕвропыУкраинский опыт европейских лидеров ничему не научил, они в упор не видят первопричину конфликта – расширение НАТО на восток. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен тем, что ЕС продержится не более двух недель "в такой войне, как на Украине". Якобы украинский конфликт доказал: мягкой силы недостаточно, необходима военная сила.Боррель призвал создать объединенную армию Евросоюза. Идея не новая, не отвечающая требованиям равной и неделимой безопасности, в целом бесперспективная. Заметим, силы НАТО и развитые национальные армии десятилетиями не помогают Греции и Турции разделить или демилитаризовать спорные острова в Эгейском море. Что изменит новая армия ЕС?Германский канцлер Олаф Шольц сегодня пообещал создать "самую большую традиционную армию в Европе среди стран – членов НАТО". Напомню, европейские страны альянса сегодня имеют в общем строю почти двухмиллионное войско. Армия Германии (184 тысячи человек) – немногим менее британской (194 тысячи) и чуть более итальянской (170 тысяч). При этом значительное количество профессионалов Пентагона и НАТО в августе 2021 года получили в Афганистане позорного пинка от "любителей" (талибов). Нет прямой связи между размером и эффективностью армии.Группировка Армии США в Европе достигла 100 тысяч человек. Американцы в Старом Свете владеют примерно тремя сотнями военных баз и объектов: 123 – в Германии, 49 – в Италии, 22 – в Великобритании, 14 – в Турции, шесть – в Румынии, четыре – в Польше и Венгрии, две – в Словакии, по одной – в Эстонии, Грузии и Латвии. Список неполный. Вывод: в Европе для безопасности и стабильности достаточно "штыков", и не хватает мозгов.Расширение альянса не делает его сильнее, но гарантирует новые зоны конфликтов. Вступление в НАТО нейтральных Финляндии и Швеции носит признаки выпадения из реальности, трансформации демократии в идиократию.Правительства двух благополучных североевропейских стран маниакально стремятся в военный альянс, чтобы решить несуществующие проблемы. А в итоге получат настоящие (неизбежные жертвы для защиты интересов Вашингтона). НАТО от расширения лишь приумножит горечь своего бессмысленного существования.Новый американский главком войск альянса в Европе Кристофер Каволи назвал кандидатов в новые члены (Швецию и Финляндию) "большим плюсом и маленьким тормозом". Вероятно, у него будет возможность развить эту мысль. Интересно, что Каволи говорит по-русски, участвовал в операциях Пентагона в Персидском заливе, Боснии и Афганистане, а тема его биологической диссертация в Принстонском университете: "Влияние дождевых червей на вертикальное распространение слизевиков в почве". Назначение состоялось на фоне украинских событий, и генерал Каволи уже допустил военное вмешательство США из-за украинского зерна.Центр стратегии и безопасности им. Скоукрофта (тесно связан с НАТО) в публикации Bloomberg отметил, что российско-финская граница протяженностью 1300 км представляет собой "настоящий кошмар" для НАТО. Адекватные американские аналитики видят только два плюса – "демонстрацию солидарности" и "расширение вопреки позиции Москвы".Однако в перспективе провокационная и угрожающая безопасности РФ конфигурация границ альянса может стать "финским ножом" в спине Европы – спровоцировать военный конфликт. Пентагон уже присматривает в Финляндии новые площадки базирования вблизи российских границ.Россия уже реагирует – в Западном военном округе оперативно формируются 12 новых войсковых частей. Что это – ракетные полки, танковые бригады или дивизии ВДВ – нам неведомо. Однако вероятному противнику мало не покажется. А в гипотетической ситуации военного конфликта с США Россия вынуждена будет в приоритетном порядке нейтрализовать все военные базы и объекты на территории сопредельных стран враждебного блока.Десятилетия гонки вооружений и военно-политической турбулентности – неизбежная расплата стран Балтийского региона (включая Финляндию и Швецию) за безрассудное расширение НАТО на восток и северо-восток, за немотивированные угрозы России.Исключая возможность дипломатического (мирного и справедливого) решения проблем европейской безопасности, Североатлантический альянс вынуждает Россию действовать всеми иными законными средствами. Продолжая мысль папы римского Франциска о провокационном "лае НАТО у границ России", можно прогнозировать: если злая "собака" не уйдет, она будет раздавлена.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Северодонецкий "котел" раскалывает "единство" Европы

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

европа, нато, украина