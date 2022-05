https://uz.sputniknews.ru/20220530/severodonetskiy-kotel-raskalyvaet-edinstvo-evropy-24889777.html

Северодонецкий "котел" раскалывает "единство" Европы

Прокси-война с Россией руками украинских нацистов и демонизация Москвы подконтрольными СМИ не позволяют Западу изменить реальность, в которой спецоперация РФ методично достигает поставленных целей.

Северодонецкий "котел" ВСУ напоминает киевскому режиму и странам НАТО о неизбежном поражении в противостоянии с Россией."Восточный фронт" в Донбассе прорван, части ВСУ отступают на запад. Группировка украинских войск в Северодонецко-Лисичанской агломерации окружена и разбита на отдельные секторы. Подразделения ВСУ выбиты из жилой застройки Северодонецка, организованное отступление невозможно. Даже украинский Генштаб сегодня подтвердил, что в городе активно действуют российские подразделения. Мирные жители, наученные горьким опытом мариупольцев, уехали отсюда раньше, чем их успели использовать в качестве "живого щита".Российские подразделения вышли к трассе Лисичанск-Бахмут, и отрезали группировку ВСУ в Северодонецке от баз и резервов еще 18 мая. Украинские власти подтвердили блокаду лишь через 12 дней, когда вполне сформировался "котел". Ранее представитель киевского режима в Донбассе Сергей Гайдай бодро докладывал о многочисленных отбитых атаках и уничтоженных танках – обычная практика дезинформации собственного населения.Развивая успех в Донбассе, российские войска одновременно выравнивают линию фронта юго-западнее Попасной. Новыми "котлами" для ВСУ в начале лета могут стать Бахмут и Славянско-Краматорская агломерация, которые находятся в полусотне километров от Лисичанска. И западные журналисты на месте событий подтверждают критическую для украинской группировки ситуацию в Донбассе.На втором этапе спецоперации российское командование активно применяет тактику "огневого вала", которой ВСУ ничего не могут противопоставить. "Огневой вал" создается самоходной и буксируемой артиллерией, при поддержке авиации и беспилотной корректировке огня. Украинские войска в Донбассе деморализованы, все чаще отказываются выходить на боевые позиции, бегут или массово сдаются в плен.Между тем, в Киеве обостряется противостояние политического и военного центров влияния на президента Владимира Зеленского. Политики требуют удержать Северодонецк любой ценой, как "символ сопротивления". Военные предлагают отступить, и сохранить боеспособность ВСУ. Окружение рисует перспективу "эвакуации" по мариупольскому сценарию. Реальность совершенно не совпадает с сюжетами киевских и вашингтонских пропагандистов.Переоценка ценностейКоллективный Запад серьезно встревожен успехами российской армии. Растет раскол среди европейских союзников США относительно продолжения прокси-войны на Украине. Разумеется, американцы не намерены щедро оплачивать бегство украинских "киборгов" из Донбасса, и далее на запад. Все помнят, как быстро исчезла в августе 2021 года афганская армия (и демократия) – ключевой союзник США вне НАТО.Запад не заинтересован в том, чтобы талантливый комик Владимир Зеленский стал новым ярким доказательством военно-политической немощи "гегемона" – в компании беглых "лидеров" формата Ашрафа Гани, Хуана Гуайдо и Светланы Тихановской. Поэтому Северодонецк – контрольная точка нежизнеспособности киевского режима, созданного американцами для вполне конкретной цели (ослабления России).Как работает российский "Солнцепек" на Украине >>>Внеплановое "расширение" РФ до границ Польши и Румынии, с выходом на проблему спорных территорий Финляндии – ночной кошмар Вашингтона и Брюсселя, который начинает сбываться. На фоне адских "котлов" Донбасса коллективный Запад мучительно осознает, что антироссийские санкции США и Евросоюза, поставки вооружения НАТО и самоубийственные контратаки ВСУ – российскую военную спецоперацию на Украине не остановят, киевский режим практически обречен. Колоссальная геополитическая ошибка Вашингтона ужасает американцев и их союзников близкими и уже осязаемыми последствиями – ростом цен, обнищанием среднего класса, голодом, холодом, потоками беженцев. Не говоря уже о близком дыхании ядерной войны.Поставки тяжелого вооружения киевскому режиму Запад поставил на паузу, потому что в Польшу и Германию вот-вот прилетят гиперзвуковые "Кинжалы", которые 5-ю статью Устава НАТО не читали. Логика украинской эскалации подсказывает, что "гегемон" может пострадать первым или больше всех. Дальше наступит зима, Евросоюзу придется оперативно включать "Северный поток-2", и униженно просить у Москвы скидку на сибирский газ. Американские беженцы потянутся в Мексику и Венесуэлу.Закономерно снижается накал антироссийской риторики и пропаганды в западных СМИ. Так, на сайте популярного в США телеканала Fox News вдруг исчезла горячая рубрика "русско-украинская война", ранее там генерировали (бодяжили) дичайшую дезинформацию и русофобию. Любопытна эволюция заголовков популярной британской газеты The Telegraph: 5 мая – "Униженная Россия проигрывает эпохальное сражение", 12 мая – "Победа над Путиным будет стоить нам высокую цену", 26 мая – "Путин вот-вот одержит шокирующую победу". The Hill пишет: "Унижать Россию – безрассудство". Издание The Washington Post сообщает, что сбежавшие с Украины иностранные наемники не советуют воевать против могущественной российской армии."Победная" риторика киевских властей также уходит в прошлое, на Банковой растут панические настроения. Вчерашняя поездка верховного лицедея Зеленского в Харьков выглядит медийно жалко. Отсутствие военного образования и недостаточный политический опыт действующего украинского президента делают командировки "на передний край" заведомо театральными, и бесполезными для боеспособности ВСУ.Ни одна страна технологически не способна в короткие сроки предоставить киевскому режиму хотя бы 400 самолетов и 300 танков современных модификаций, чтобы приостановить наступление Российской армии. Кадровые ресурсы ВСУ истощены. Западное оружие перемалывается высокоточными ракетными ударами России на всей украинской территории. Военная инфраструктура Украины практически уничтожена. Дизтопливо и бензин для уцелевшей боевой техники ВСУ везут на автомобилях из Польши и Румынии. Все это признаки катастрофы.За минувшие сутки в небе Донбасса российскими средствами ПВО сбиты 15 украинских беспилотников. А всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной автотехники ВСУ.И все же, это не война. Россия использует в спецоперации лишь часть Вооруженных сил. Наиболее могущественные силы и средства могут быть задействованы исключительно в военном конфликте со странами НАТО. На передовой в Донбассе действуют только военнослужащие по контракту и добровольцы. Боевой техники, высокоточных ракет, артиллерийских снарядов и авиабомб у России достаточно для эффективного достижения изначально поставленных целей – демилитаризации и денацификации Украины, вне зависимости от длительности операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Северодонецкий прорыв: "фольксштурм" бежит на запад

