https://uz.sputniknews.ru/20220601/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-1-iyunya-24927842.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июня

Зеленский: ВСУ не будут применять ракетные системы для нанесения ударов по РФ.

2022-06-01T13:37+0500

2022-06-01T13:37+0500

2022-06-01T13:47+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 1 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Никто не собирается поставлять Украине американские ракеты дальнего действия, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Байден также заявил, что на Украине нет и не будет ракет США, способных поражать цели на территории России. Американский президент подчеркнул, что Штаты не хотят войны между НАТО и Россией. Он добавил, что пока на США или их союзников не нападут, они не будут напрямую участвовать в конфликте и отправлять войска на Украину.Соединенные Штаты уверены, что в ситуации артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военных подразделений Украины будет труднее, отметила министр армии Кристин Уормут. Она заявила, что российские военнослужащие успешно продвигаются на территории Украины, связав это с тем, что Москва "сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе".Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют применять ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по России.Министр финансов США Джэннет Йеллен заявила, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были чересчур оптимистичными.Вооруженные формирования КНР провели совместное патрулирование нескольких видов и родов войск около Тайваня. Это была вынужденная мера на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.По его словам, в последнее время Штаты много раз предпринимали маневры, касающиеся тайваньской темы: говорили одно, а делали другое, скрыто и явно подталкивали и помогали группе сил, выступающей за независимость острова, что может обострить ситуацию в Тайване. Американцы столкнутся при этом с серьезными последствиями, добавил Ши И.Патрулирование у Тайваня состоялось на фоне визита на остров сенатора США Тэмми Дакуорт. Сенатор находится на Тайване в ходе путешествия по Индо-Тихоокеанскому региону. Она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.Россия более месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы киевский режим разминировал выходы из портов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Читайте также:Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

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украина, владимир зеленский