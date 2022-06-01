Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220601/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-1-iyunya-24927842.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июня
Зеленский: ВСУ не будут применять ракетные системы для нанесения ударов по РФ.
2022-06-01T13:37+0500
2022-06-01T13:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24927917_0:145:3122:1901_1920x0_80_0_0_c2b649998a1c6e0feb8a9f4f928e086b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 1 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Никто не собирается поставлять Украине американские ракеты дальнего действия, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Байден также заявил, что на Украине нет и не будет ракет США, способных поражать цели на территории России. Американский президент подчеркнул, что Штаты не хотят войны между НАТО и Россией. Он добавил, что пока на США или их союзников не нападут, они не будут напрямую участвовать в конфликте и отправлять войска на Украину.Соединенные Штаты уверены, что в ситуации артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военных подразделений Украины будет труднее, отметила министр армии Кристин Уормут. Она заявила, что российские военнослужащие успешно продвигаются на территории Украины, связав это с тем, что Москва "сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе".Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют применять ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по России.Министр финансов США Джэннет Йеллен заявила, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были чересчур оптимистичными.Вооруженные формирования КНР провели совместное патрулирование нескольких видов и родов войск около Тайваня. Это была вынужденная мера на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.По его словам, в последнее время Штаты много раз предпринимали маневры, касающиеся тайваньской темы: говорили одно, а делали другое, скрыто и явно подталкивали и помогали группе сил, выступающей за независимость острова, что может обострить ситуацию в Тайване. Американцы столкнутся при этом с серьезными последствиями, добавил Ши И.Патрулирование у Тайваня состоялось на фоне визита на остров сенатора США Тэмми Дакуорт. Сенатор находится на Тайване в ходе путешествия по Индо-Тихоокеанскому региону. Она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.Россия более месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы киевский режим разминировал выходы из портов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Читайте также:Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24927917_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_6bfcdc2a3a28e696a2ad401e30269d53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, владимир зеленский

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июня

13:37 01.06.2022 (обновлено: 13:47 01.06.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Зеленский сообщил, что Украина не планирует применять ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по РФ.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 1 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.
Никто не собирается поставлять Украине американские ракеты дальнего действия, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Байден также заявил, что на Украине нет и не будет ракет США, способных поражать цели на территории России.
Американский президент подчеркнул, что Штаты не хотят войны между НАТО и Россией. Он добавил, что пока на США или их союзников не нападут, они не будут напрямую участвовать в конфликте и отправлять войска на Украину.
Соединенные Штаты уверены, что в ситуации артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военных подразделений Украины будет труднее, отметила министр армии Кристин Уормут. Она заявила, что российские военнослужащие успешно продвигаются на территории Украины, связав это с тем, что Москва "сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют применять ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по России.
Министр финансов США Джэннет Йеллен заявила, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были чересчур оптимистичными.
Вооруженные формирования КНР провели совместное патрулирование нескольких видов и родов войск около Тайваня. Это была вынужденная мера на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.
По его словам, в последнее время Штаты много раз предпринимали маневры, касающиеся тайваньской темы: говорили одно, а делали другое, скрыто и явно подталкивали и помогали группе сил, выступающей за независимость острова, что может обострить ситуацию в Тайване. Американцы столкнутся при этом с серьезными последствиями, добавил Ши И.
Патрулирование у Тайваня состоялось на фоне визита на остров сенатора США Тэмми Дакуорт. Сенатор находится на Тайване в ходе путешествия по Индо-Тихоокеанскому региону. Она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.
Россия более месяца принимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы киевский режим разминировал выходы из портов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте также:
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0