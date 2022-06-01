https://uz.sputniknews.ru/20220601/kadyrov-zayavil-o-zavershenii-zachistki-severodonetska-24918680.html

Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

2022-06-01T08:26+0500

2022-06-01T08:26+0500

2022-06-01T09:13+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

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ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена. Об этом сообщает РИА Новости.Кадыров также добавил, что "враг в городе повержен", а ВС России контролируют ситуацию.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке, ведя огонь по районам, из которых уже отошли.Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17% жилого сектора.Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла ЗеленскогоРамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"

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