https://uz.sputniknews.ru/20220601/kadyrov-zayavil-o-zavershenii-zachistki-severodonetska-24918680.html
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.
2022-06-01T08:26+0500
2022-06-01T08:26+0500
2022-06-01T09:13+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
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ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена. Об этом сообщает РИА Новости.Кадыров также добавил, что "враг в городе повержен", а ВС России контролируют ситуацию.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке, ведя огонь по районам, из которых уже отошли.Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17% жилого сектора.Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла ЗеленскогоРамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"
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рамзан кадыров, лнр, днр, донбасс, украина
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
08:26 01.06.2022 (обновлено: 09:13 01.06.2022)
Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Бойцы перешли к следующему этапу: более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов", — написал он.
Кадыров также добавил, что "враг в городе повержен", а ВС России контролируют ситуацию.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.
По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке, ведя огонь по районам, из которых уже отошли.
Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17% жилого сектора.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.