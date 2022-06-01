https://uz.sputniknews.ru/20220601/proverit-gazovoe-oborudovanie-mojno-budet-onlayn-24925675.html

Мониторинг газового оборудования будет проводиться онлайн

Мониторинг газового оборудования будет проводиться онлайн

"Худудгазтаъминот" запустит специальную программу для проверки газового оборудования.

2022-06-01T12:31+0500

2022-06-01T12:31+0500

2022-06-01T13:09+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В "Худудгаз Цифровизация" создали программу "HGT Service", с помощью которой сотрудники "Худудгазтаъминот" смогут удаленно просматривать данные о состоянии газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе компании."Софт направлен на обеспечение безопасности потребителя при использовании газового оборудования в быту, оценку качества предоставляемых обязательных услуг по техническому и профилактическому обслуживанию газовых приборов сотрудниками системы газоснабжения, перевод взаиморасчетов в безналичную форму", — объяснили в "Худудгазтаъминот".В новую программу внесены личные данные потребителя, геолокация его дома и номер телефона. А также сведения о наличии газового оборудования в доме и его техническом состоянии. Оценить качество услуг или подать жалобу можно будет через личный кабинет.Оплачивать газовые услуги потребители смогут онлайн: компания пришлет счет по смс.В "Худудгазтаъминоте" предупредили, что газоснабжение - сфера повышенной опасности.Своевременное профилактическое и техническое обслуживание позволят гражданам убедиться в исправности газовых приборов, пройти инструктаж по их правильному использованию. А также устранить утечки, продиагностировать дымоходы, установить газооборудование по утвержденным техническим нормам.По закону республики, проводить техническое обслуживания газового оборудования в частных домах надо не реже одного раза в год, в многоквартирных – один раз в два года. По желанию гражданина сотрудники готовы оказать и дополнительные услуги в сфере газоснабжения. Заявку можно подать, позвонив в единый Колл-центр по номеру 1104 или через личный кабинет потребителя, добавили в компании.Читайте также:Метро Ташкента продлевает время работы вестибюлей

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газ, оборудование, онлайн