Путин: Россия будет только укрепляться
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Удмуртской Республики А. Бречаловым
© Sputnik / Михаил Метцель/
Президент России рассказал, из чего складывается успех страны.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время приветственной речи на фестивале "Большая перемена" в Москве, сообщает РИА Новости.
По словам Путина, мир стремительно меняется, поэтому России предстоит работа по многим направлениям.
"Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы - укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодежи", - сказал Путин.
В связи с этим многое зависит от неравнодушия и инициативы молодых россиян, считает президент.
"Успех страны, как известно, складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициям, уважением к истории и стремлению внести свой вклад в развитие России; людей не на словах, а на деле вовлеченных в то, что происходит в их городе, поселке, государстве в целом", - отметил президент.
Также он добавил, что достойное будущее россиян зависит от целеустремлённости, ответственности, готовности получать знания и любви к родине.
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