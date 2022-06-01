https://uz.sputniknews.ru/20220601/putin-rossiya-budet-tolko-ukreplyatsya-24936921.html

Путин: Россия будет только укрепляться

Путин: Россия будет только укрепляться

Президент России рассказал, из чего складывается успех страны.

2022-06-01T18:01+0500

2022-06-01T18:01+0500

2022-06-01T18:01+0500

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время приветственной речи на фестивале "Большая перемена" в Москве, сообщает РИА Новости.По словам Путина, мир стремительно меняется, поэтому России предстоит работа по многим направлениям.В связи с этим многое зависит от неравнодушия и инициативы молодых россиян, считает президент.Также он добавил, что достойное будущее россиян зависит от целеустремлённости, ответственности, готовности получать знания и любви к родине.Читайте также:В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки

россия

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владимир путин