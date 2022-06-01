https://uz.sputniknews.ru/20220601/raketnye-kompleksy-uragan-unichtojili-ukrainskuyu-skrytuyu-texniku--video--24929078.html

Ракетные комплексы "Ураган" уничтожили украинскую скрытую технику — видео

Ракетные комплексы "Ураган" уничтожили украинскую скрытую технику — видео

Минобороны РФ заявило о ликвидации РСЗО "Ураган" замаскированной техники ВСУ.

2022-06-01T15:21+0500

2022-06-01T15:21+0500

2022-06-01T15:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Российские реактивные системы залпового огня "Ураган" (РСЗО) по данным, полученным от беспилотника "Орлан", уничтожили замаскированную технику украинских формирований. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны, передает РИА Новости.Министерство показало ролик, в котором виден запуск "Орлана" с механической катапульты, развертывание и подготовка "Ураганов" к атаке, залп РСЗО. Потом следуют кадры, запечатленные с борта барражирующего над целью беспилотника, на которых можно рассмотреть стрельбу реактивных снарядов по позициям ВСУ.В ведомстве объяснили, что батарея 220-миллиметровых РСЗО приняла от операторов БПЛА "Орлан-10" координаты данных позиций ВСУ."После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника", — сообщили в Минобороны.В итоге ликвидированы бронетехника, вооруженные формирования и средства огневого поражения ВСУ. После выполнения задачи расчеты изменили огневую позицию и перезарядили "Ураганы".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 1 июня

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