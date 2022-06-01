https://uz.sputniknews.ru/20220601/rossiya-i-kitay-uvelichat-raschety-v-rublyax-i-yuanyax-24940811.html

Россия и Китай увеличат расчеты в рублях и юанях

Россия и Китай увеличат расчеты в рублях и юанях

О ключевых заявлениях с форума читайте в материале.

2022-06-01T19:42+0500

2022-06-01T19:42+0500

2022-06-01T19:42+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия и Китай будут наращивать использование рубля и юаня в расчетах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", передает РИА Новости.По его словам, Москва высоко ценит "взвешенную, непредвзятую" позицию Пекина по Украине и по расширению НАТО.Энергетическое партнерство двух стран приобрело стратегический характер, реализуются крупные проекты, заявил Лавров.Китай и Россия могут "принести позитивную энергию" глобальному управлению, "плечом к плечу поддерживая международную справедливость", считает посол КНР в России Ханьхуэй.Спецпредставитель правительства КНР по Евразии Хуэй призвал расширять двустороннее сотрудничество в области высоких технологий.Страны НАТО сейчас заходят в Азию, создавая точки напряжённости по границам России и Китая, пытаются расколоть АСЕАН, отметил замглавы МИД РФ Моргулов.Он же обратил внимание на создание Западом в Индо-Тихоокеанском регионе "закрытых форматов с силовым функционалом" (видимо, речь об AUKUS), увеличивающих риск конфликтов.Читайте также:Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится

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