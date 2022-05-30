https://uz.sputniknews.ru/20220530/lavrov-na-veru-obeschaniya-ot-evropy-po-bezopasnosti-prinimat-ne-poluchitsya--24873798.html
Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится
Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится
Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал в интервью французскому телеканалу "TF1".
2022-05-30T08:25+0500
2022-05-30T08:25+0500
2022-05-30T08:25+0500
политика
москва
сергей лавров
европа
безопасность
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.При этом глава МИД РФ подчеркнул, что после всех событий, "которые показали истинное намерение Запада по отношению к России", в Москве будут "разговаривать несколько с иных позиций".Ранее глава МИД России напомнил о запрете русских писателей, а также гонениях на деятелей отечественного искусства.По словам политика, США и "их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют" усилия по сдерживанию России, используя "широчайший инструментарий: от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве".Читайте также: "Последствия почувствуют все": Лавров о войне Запада против РоссииЛавров: Россию с Центральной Азией связывают партнерство и союзничество
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москва, сергей лавров, европа, безопасность
Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится
Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал в интервью французскому телеканалу "TF1".
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Если мы заинтересованы в справедливости на Земле, и чтобы то, под чем подписались все наши президенты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, реализовывалось на практике, а именно, что безопасность должна быть только равной и неделимой и никто не должен укреплять свою безопасность за счет интересов других, то нужно, конечно же, разговаривать", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что после всех событий, "которые показали истинное намерение Запада по отношению к России", в Москве будут "разговаривать несколько с иных позиций".
"И на веру обещания принимать уже не получится", - подытожил министр.
Ранее глава МИД России напомнил о запрете русских писателей, а также гонениях на деятелей отечественного искусства.
"Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной", – цитирует министра РИА Новости
.
По словам политика, США и "их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют" усилия по сдерживанию России, используя "широчайший инструментарий: от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве".