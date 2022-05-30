https://uz.sputniknews.ru/20220530/lavrov-na-veru-obeschaniya-ot-evropy-po-bezopasnosti-prinimat-ne-poluchitsya--24873798.html

Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится

Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится

Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал в интервью французскому телеканалу "TF1".

2022-05-30T08:25+0500

2022-05-30T08:25+0500

2022-05-30T08:25+0500

политика

москва

сергей лавров

европа

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23660559_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d15e2e1d1aba2f40821933a2966b56c6.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.При этом глава МИД РФ подчеркнул, что после всех событий, "которые показали истинное намерение Запада по отношению к России", в Москве будут "разговаривать несколько с иных позиций".Ранее глава МИД России напомнил о запрете русских писателей, а также гонениях на деятелей отечественного искусства.По словам политика, США и "их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют" усилия по сдерживанию России, используя "широчайший инструментарий: от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве".Читайте также: "Последствия почувствуют все": Лавров о войне Запада против РоссииЛавров: Россию с Центральной Азией связывают партнерство и союзничество

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, сергей лавров, европа, безопасность