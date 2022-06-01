https://uz.sputniknews.ru/20220601/skonchalsya-odin-iz-rejisserov-seriala-rabynya-izaura--24941296.html
Скончался один из режиссеров сериала "Рабыня Изаура"
Скончался один из режиссеров сериала "Рабыня Изаура"
В церемонии прощания участвовали только родные и близкие усопшего.
2022-06-01T20:23+0500
2022-06-01T20:23+0500
2022-06-01T20:23+0500
культура
скончался
режиссер
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Бразилии на 89-м году жизни умер известный режиссер и актер Милтон Гонсалвес, принимавший участие в создании знаменитого телесериала "Рабыня Изаура", передает Sputnik Беларусь.Режиссер скончался 30 мая в своем доме в Рио-де-Жанейро. По информации издания, у него были проблемы со здоровьем, начавшиеся после инсульта.Тело Милтона Гонсалвеса кремировали, в церемонии прощания участвовали только родные и близкие усопшего.Отмечается, что гроб накрыли футболкой клуба "Фламенго" – это была любимая команда знаменитого бразильского кинорежиссера.На съемках сериала "Рабыня Изаура" (1976) Гонсалвес работал вторым режиссером.Помимо режиссерской работы, он много снимался – сыграл десятки ролей в кино и сериалах, в частности, в фильмах "Дикая орхидея" и "Поцелуй женщины-паука".Читайте также:Скончался Ахбор Имомхужаев
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скончался, режиссер
Скончался один из режиссеров сериала "Рабыня Изаура"
В церемонии прощания участвовали только родные и близкие усопшего.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
В Бразилии на 89-м году жизни умер известный режиссер и актер Милтон Гонсалвес, принимавший участие в создании знаменитого телесериала "Рабыня Изаура", передает Sputnik Беларусь
.
Режиссер скончался 30 мая в своем доме в Рио-де-Жанейро. По информации издания, у него были проблемы со здоровьем, начавшиеся после инсульта.
Тело Милтона Гонсалвеса кремировали, в церемонии прощания участвовали только родные и близкие усопшего.
Отмечается, что гроб накрыли футболкой клуба "Фламенго" – это была любимая команда знаменитого бразильского кинорежиссера.
На съемках сериала "Рабыня Изаура" (1976) Гонсалвес работал вторым режиссером.
Помимо режиссерской работы, он много снимался – сыграл десятки ролей в кино и сериалах, в частности, в фильмах "Дикая орхидея" и "Поцелуй женщины-паука".