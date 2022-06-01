https://uz.sputniknews.ru/20220601/turtsiya-otmenila-ptsr-testy-dlya-vezda-v-stranu-24919196.html

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты.

2022-06-01T09:08+0500

2022-06-01T09:08+0500

2022-06-01T09:10+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. Турция отменила с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Турции."Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", — говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways начинает полеты в Стамбул из Бухары, которые будут выполнять дважды в неделю – по воскресеньям и четвергам.По данным авиакомпании, на сегодняшний день Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Стамбул из Ташкента, Самарканда, Ферганы и Ургенча.Читайте также: Turkish Airlines запустит регулярный рейс из Стамбула в Бухару

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турция, туризм