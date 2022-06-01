https://uz.sputniknews.ru/20220601/turtsiya-otmenila-ptsr-testy-dlya-vezda-v-stranu-24919196.html
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты.
2022-06-01T09:08+0500
2022-06-01T09:08+0500
2022-06-01T09:10+0500
в мире
турция
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21573999_620:930:2607:2048_1920x0_80_0_0_98dd46bf695f17e20feff082e2e6cf85.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik. Турция отменила с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Турции."Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", — говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways начинает полеты в Стамбул из Бухары, которые будут выполнять дважды в неделю – по воскресеньям и четвергам.По данным авиакомпании, на сегодняшний день Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Стамбул из Ташкента, Самарканда, Ферганы и Ургенча.Читайте также: Turkish Airlines запустит регулярный рейс из Стамбула в Бухару
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21573999_1100:817:2737:2045_1920x0_80_0_0_e9147da6f11c2415ba47da277889c042.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, туризм
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
09:08 01.06.2022 (обновлено: 09:10 01.06.2022)
Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты.
ТАШКЕНТ, 1 июня – Sputnik.
Турция отменила с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на МВД Турции.
"Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways начинает полеты в Стамбул из Бухары, которые будут выполнять дважды в неделю – по воскресеньям и четвергам.
По данным авиакомпании, на сегодняшний день Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Стамбул из Ташкента, Самарканда, Ферганы и Ургенча.