Узбекским мигрантам дадут "зеленый свет"
© Sputnik / Максим БлиновРабочие возле одной из строек в Москве.
© Sputnik / Максим Блинов
Дополнительные трудовые мигранты из Узбекистана будут нужны на крупных инфраструктурных стройках и проектах по импортозамещению, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik, Иван Зуев. Россия и Узбекистан пересматривают правила по ввозу в РФ дополнительной трудовой силы. Минтруд РФ предлагает пересмотреть действующий менее года пилотный проект по целевому ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана. О потребности внести изменения в Межправительственное соглашение о временной трудовой деятельности граждан говорят и в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.
Российское ведомство собирается снять ограничение на предельную численность мигрантов из Узбекистана, которые могут приехать в Россию, изменив параметры пилотного проекта по целевому найму рабочей силы. Сейчас действует правило, что в страну по упрощенному режиму может въехать не более 10 тысяч работников из Узбекистана.
В министерстве также собираются расширить список отраслей, в которых можно будет использовать труд узбеков. Ранее льготные условия миграции распространялись только на компании строительного и аграрного сектора, теперь в проекте постановления (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127818) появилась формулировка "и иных отраслях экономики РФ".
Пилотный проект по целевому набору граждан Узбекистана действует с осени 2021 года. Целью проекта было упростить ввоз рабочих конкретно из Узбекистана, дав возможность проходить доиммиграционную подготовку (сдача тестов ПЦР, медобследование и вакцинацию) за счет работодателя.
Узбекская сторона выступила со встречным предложением - пересмотреть Межправительственное соглашение между странами в той части, где идет речь о стоимости разрешения на работу в России. Сумму в годовом исчислении планируется снизить примерно в 20 раз.
"В новом проекте документа мы предусмотрели вместо патента введение единовременного разрешения на работу на один год. Там платеж составляет всего 3,5 тысячи рублей за год. На сегодня наши граждане, которые оформляют патент, платят ежемесячно, и это в год составляет порядка 70-80 тысяч рублей. Получается очень большая экономия", – сообщал министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов в эфире телеканала "Узбекистан-24".
В Минтруде РФ предложение узбекской стороны пока никак не прокомментировали.
Узбекистан - это одна из основных стран-доноров рабочей силы в Центральной Азии и на постсоветском пространстве. Объясняется это демографической ситуацией внутри самой страны. С 1991 года население Узбекистана увеличилось с 24 миллионов человек до 35 миллионов. Ежегодный прирост населения составляет 600-700 тысяч человек. По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек. Из них 1,1 миллиона граждан работали в России.
Россия и Узбекистан давно практикуют политику организованного набора рабочих в рамках межправительственных соглашений. По данным Агентства по внешней миграции Узбекистана, только за 2021 год в Россию организованно въехало более 91 тысячи рабочих.
Внутри диаспоры российских узбеков полагают, что расширение пилотного проекта и снижение стоимости патента на работу РФ, который вынужден оплачивал работодатель или сам мигрант, серьезно облегчит положение соотечественников. При этом со стороны Минтруда РФ и Минтруда республики Узбекистан необходимо аккуратное регулирование ситуации.
"Россия создает лояльные условия труда гражданам Ближнего Зарубежья. Я думаю, этот союзнический подход к миграции останется в приоритете. Я думаю, что это нормально. Тут четкая зарплатная сетка, чтобы не получилось так, чтобы трудовые мигранты зарабатывали больше, чем граждане РФ, даже оплачивая стоимость патента. Нам нельзя допускать социальной некорректности в этих вопросах", - сказал Sputnik председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев" (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев.
Цена патента для узбекских рабочих зачастую превышала 70 тыс. рублей в год, говорит Худайбердиев. Особенно для тех, кто трудится на севере России и на Дальнем Востоке.
"Где-то платили 70 тыс. рублей в год, а где-то и еще больше, например, на Севере или на Дальнем Востоке. При этом в крупных мегаполисах, в которых все едут, в какой-то момент даже дворники уже стали получать порядка 35 тыс. рублей. Эта сумма позволяла многим комфортно оплачивать патент", - описывает ситуацию эксперт.
Обоюдный интерес правительств России и Узбекистана к увеличению притока мигрантов объясняется тем, что в условиях масштабных планов по развитию импортозамещения, о которой говорят на всех уровнях российские чиновники, экономике понадобится рабочая сила.
"Если мы говорим о таких традиционных местах применения мигрантов, как стройки, особого недостатка рабочей силы на этих рынках нет, но с другой стороны и избытка предложения тоже нет. Этот рынок сбалансирован. Однако при этом мы понимаем, что Россия в ближайшее время начнет реализовывать целую серию крупных инфраструктурных проектов, которые будут рассчитаны на создание новых условий для развития бизнеса, включая импортозамещение. Не исключено, что в условиях дальнейшего развития строительства, в том числе и других отраслей российской экономики потребуется дополнительное количество рабочих рук", - рассказывает Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.