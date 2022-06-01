https://uz.sputniknews.ru/20220601/uzbekskim-migrantam-dadut-zelenyy-svet-24943514.html

Узбекским мигрантам дадут "зеленый свет"

Узбекским мигрантам дадут "зеленый свет"

Дополнительные трудовые мигранты из Узбекистана будут нужны на крупных инфраструктурных стройках и проектах по импортозамещению, считают эксперты.

2022-06-01T21:42+0500

2022-06-01T21:42+0500

2022-06-01T21:42+0500

экономика

миграция

трудовая миграция

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik, Иван Зуев. Россия и Узбекистан пересматривают правила по ввозу в РФ дополнительной трудовой силы. Минтруд РФ предлагает пересмотреть действующий менее года пилотный проект по целевому ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана. О потребности внести изменения в Межправительственное соглашение о временной трудовой деятельности граждан говорят и в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.Российское ведомство собирается снять ограничение на предельную численность мигрантов из Узбекистана, которые могут приехать в Россию, изменив параметры пилотного проекта по целевому найму рабочей силы. Сейчас действует правило, что в страну по упрощенному режиму может въехать не более 10 тысяч работников из Узбекистана.В министерстве также собираются расширить список отраслей, в которых можно будет использовать труд узбеков. Ранее льготные условия миграции распространялись только на компании строительного и аграрного сектора, теперь в проекте постановления (https://regulation.gov.ru/projects#npa=127818) появилась формулировка "и иных отраслях экономики РФ".Пилотный проект по целевому набору граждан Узбекистана действует с осени 2021 года. Целью проекта было упростить ввоз рабочих конкретно из Узбекистана, дав возможность проходить доиммиграционную подготовку (сдача тестов ПЦР, медобследование и вакцинацию) за счет работодателя.Узбекская сторона выступила со встречным предложением - пересмотреть Межправительственное соглашение между странами в той части, где идет речь о стоимости разрешения на работу в России. Сумму в годовом исчислении планируется снизить примерно в 20 раз.В Минтруде РФ предложение узбекской стороны пока никак не прокомментировали.Узбекистан - это одна из основных стран-доноров рабочей силы в Центральной Азии и на постсоветском пространстве. Объясняется это демографической ситуацией внутри самой страны. С 1991 года население Узбекистана увеличилось с 24 миллионов человек до 35 миллионов. Ежегодный прирост населения составляет 600-700 тысяч человек. По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек. Из них 1,1 миллиона граждан работали в России.Россия и Узбекистан давно практикуют политику организованного набора рабочих в рамках межправительственных соглашений. По данным Агентства по внешней миграции Узбекистана, только за 2021 год в Россию организованно въехало более 91 тысячи рабочих.Внутри диаспоры российских узбеков полагают, что расширение пилотного проекта и снижение стоимости патента на работу РФ, который вынужден оплачивал работодатель или сам мигрант, серьезно облегчит положение соотечественников. При этом со стороны Минтруда РФ и Минтруда республики Узбекистан необходимо аккуратное регулирование ситуации.Цена патента для узбекских рабочих зачастую превышала 70 тыс. рублей в год, говорит Худайбердиев. Особенно для тех, кто трудится на севере России и на Дальнем Востоке."Где-то платили 70 тыс. рублей в год, а где-то и еще больше, например, на Севере или на Дальнем Востоке. При этом в крупных мегаполисах, в которых все едут, в какой-то момент даже дворники уже стали получать порядка 35 тыс. рублей. Эта сумма позволяла многим комфортно оплачивать патент", - описывает ситуацию эксперт.Обоюдный интерес правительств России и Узбекистана к увеличению притока мигрантов объясняется тем, что в условиях масштабных планов по развитию импортозамещения, о которой говорят на всех уровнях российские чиновники, экономике понадобится рабочая сила."Если мы говорим о таких традиционных местах применения мигрантов, как стройки, особого недостатка рабочей силы на этих рынках нет, но с другой стороны и избытка предложения тоже нет. Этот рынок сбалансирован. Однако при этом мы понимаем, что Россия в ближайшее время начнет реализовывать целую серию крупных инфраструктурных проектов, которые будут рассчитаны на создание новых условий для развития бизнеса, включая импортозамещение. Не исключено, что в условиях дальнейшего развития строительства, в том числе и других отраслей российской экономики потребуется дополнительное количество рабочих рук", - рассказывает Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.Читайте также: Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут расти

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миграция, трудовая миграция, узбекистан, россия