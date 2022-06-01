https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-gulistanskom-rayone-rekonstruirovali-park-kultury-i-otdyxa---foto-24936728.html

В Гулистанском районе реконструировали парк культуры и отдыха - фото

В Гулистанском районе реконструировали парк культуры и отдыха - фото

Парк занимает площадь 1 га, на его восстановление ушло полгода.

2022-06-01T19:22+0500

2022-06-01T19:22+0500

2022-06-01T19:22+0500

общество

гулистан

парк

культура

отдых

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Гулистанском районе открылся парк культуры и отдыха после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията."Парк культуры и отдыха, расположенный в центре района, который не использовался уже несколько лет, реконструирован и передан жителям и молодежи района сегодня, 1 июня, по случаю Международный день защиты детей", - заявили в администрации.В церемонии открытия приняли участие министр народного образования Бахтиёр Саидов, хоким области Гафуржон Мирзаев, представители общественности и молодежи.Парк занимает площадь 1 га, на его восстановление ушло полгода и 2,8 млрд сумов."Мы намеревались построить современный парк на запущенной территории, и, как видите, это благоустроенное место построили и сдали в эксплуатацию в короткие сроки. В День защиты детей новый парк начал принимать первых гостей, - сказал хоким области Гафурджон Мирзаев.После торжественной части началась концертная программа с участием известных артистов, работающих в регионе. Мероприятие продолжилось музыкой и развлечениями, заключили в ведомстве.Читайте также:Как в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей

гулистан

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гулистан, парк, культура, отдых