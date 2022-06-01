В Гулистанском районе реконструировали парк культуры и отдыха - фото
© Фото: Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
© Фото: Хокимият Сырдарьинской области
Парк занимает площадь 1 га, на его восстановление ушло полгода и 2,8 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Гулистанском районе открылся парк культуры и отдыха после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.
© Фото: Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
В Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
© Фото: Хокимият Сырдарьинской области
"Парк культуры и отдыха, расположенный в центре района, который не использовался уже несколько лет, реконструирован и передан жителям и молодежи района сегодня, 1 июня, по случаю Международный день защиты детей", - заявили в администрации.
© Фото: Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
В Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
© Фото: Хокимият Сырдарьинской области
В церемонии открытия приняли участие министр народного образования Бахтиёр Саидов, хоким области Гафуржон Мирзаев, представители общественности и молодежи.
Парк занимает площадь 1 га, на его восстановление ушло полгода и 2,8 млрд сумов.
"Мы намеревались построить современный парк на запущенной территории, и, как видите, это благоустроенное место построили и сдали в эксплуатацию в короткие сроки. В День защиты детей новый парк начал принимать первых гостей, - сказал хоким области Гафурджон Мирзаев.
© Фото: Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
В Гулистане реконструировали парк культуры и отдыха
© Фото: Хокимият Сырдарьинской области
После торжественной части началась концертная программа с участием известных артистов, работающих в регионе. Мероприятие продолжилось музыкой и развлечениями, заключили в ведомстве.
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