https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-v-almalyke-otmechayut-mejdunarodnyy-den-zaschity-detey-24931390.html
Как в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей
Как в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей
Детский праздник проходит в парке "Болажон" и Дворце культуры "Металлург".
2022-06-01T15:41+0500
2022-06-01T15:41+0500
2022-06-01T15:41+0500
общество
алмалык
международный день защиты детей
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ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В парке культуры и отдыха "Болажон" в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба АГМК.Как сообщили организаторы мероприятия, здесь проходят тематические мероприятия, конкурсы и различные детские спортивные состязания.В частности, занимательные игры и викторины подготовили для ребят дошкольные образовательные организации. Победителей ожидают сладкие подарки и другие призы.Конкурс рисунков на асфальте под девизом "Счастливое детство" и выставку моделей автомобилей проводят учащиеся Ахангаранского технопарка. Яркое химическое шоу "Веселая лаборатория", в свою очередь, организовали сотрудники центральной аналитической лаборатории.Помимо этого, во Дворце культуры "Металлург" проходит праздничный концерт с выступлениями актеров в роли сказочных героев. Также на празднике вручат подарки детям из социально незащищенных семей.Читайте также:
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алмалык, международный день защиты детей
Как в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей
Детский праздник проходит в парке "Болажон" и Дворце культуры "Металлург".
ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik
. В парке культуры и отдыха "Болажон" в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей. Об этом сообщает
пресс-служба АГМК.
Как сообщили организаторы мероприятия, здесь проходят тематические мероприятия, конкурсы и различные детские спортивные состязания.
В частности, занимательные игры и викторины подготовили для ребят дошкольные образовательные организации. Победителей ожидают сладкие подарки и другие призы.
Конкурс рисунков на асфальте под девизом "Счастливое детство" и выставку моделей автомобилей проводят учащиеся Ахангаранского технопарка. Яркое химическое шоу "Веселая лаборатория", в свою очередь, организовали сотрудники центральной аналитической лаборатории.
Помимо этого, во Дворце культуры "Металлург" проходит праздничный концерт с выступлениями актеров в роли сказочных героев. Также на празднике вручат подарки детям из социально незащищенных семей.