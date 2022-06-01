https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-v-almalyke-otmechayut-mejdunarodnyy-den-zaschity-detey-24931390.html

Как в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей

Как в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей

Детский праздник проходит в парке "Болажон" и Дворце культуры "Металлург".

2022-06-01T15:41+0500

2022-06-01T15:41+0500

2022-06-01T15:41+0500

общество

алмалык

международный день защиты детей

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ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В парке культуры и отдыха "Болажон" в Алмалыке отмечают Международный день защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба АГМК.Как сообщили организаторы мероприятия, здесь проходят тематические мероприятия, конкурсы и различные детские спортивные состязания.В частности, занимательные игры и викторины подготовили для ребят дошкольные образовательные организации. Победителей ожидают сладкие подарки и другие призы.Конкурс рисунков на асфальте под девизом "Счастливое детство" и выставку моделей автомобилей проводят учащиеся Ахангаранского технопарка. Яркое химическое шоу "Веселая лаборатория", в свою очередь, организовали сотрудники центральной аналитической лаборатории.Помимо этого, во Дворце культуры "Металлург" проходит праздничный концерт с выступлениями актеров в роли сказочных героев. Также на празднике вручат подарки детям из социально незащищенных семей.Читайте также:

алмалык

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алмалык, международный день защиты детей