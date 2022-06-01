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В Мексике из-за урагана погибли десять человек
В Мексике из-за урагана погибли десять человек
Ураган "Агата" обрушился на мексиканский штат Оахака.
2022-06-01T09:31+0500
2022-06-01T09:31+0500
2022-06-01T09:41+0500
происшествия
мексика
ураган
трагедия
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ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milenio.Ураган вызвал оползни и наводнения.В настоящее время армия, Нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.Ранее сообщалось, что более 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии.Трагедия произошла в восточном штате страны.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС УзбекистанаСейсмолог о том, как вести себя во время землетрясения
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мексика, ураган, трагедия
В Мексике из-за урагана погибли десять человек
09:31 01.06.2022 (обновлено: 09:41 01.06.2022)
Ураган "Агата" обрушился на мексиканский штат Оахака.
ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik.
Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на газету Milenio.
"Десять человек погибли и 20 пропали без вести в результате урагана "Агата" на побережье Мексики", — пишет издание.
Ураган вызвал оползни и наводнения.
В настоящее время армия, Нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что более 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии.
Трагедия произошла в восточном штате страны.
"Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии. — Прим. ред.), возросло до 84", — информирует издание.