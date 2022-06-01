https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-meksike-iz-za-uragana-pogibli-desyat-chelovek-24919830.html

В Мексике из-за урагана погибли десять человек

В Мексике из-за урагана погибли десять человек

Ураган "Агата" обрушился на мексиканский штат Оахака.

2022-06-01T09:31+0500

2022-06-01T09:31+0500

2022-06-01T09:41+0500

происшествия

мексика

ураган

трагедия

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ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milenio.Ураган вызвал оползни и наводнения.В настоящее время армия, Нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.Ранее сообщалось, что более 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии.Трагедия произошла в восточном штате страны.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС УзбекистанаСейсмолог о том, как вести себя во время землетрясения

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мексика, ураган, трагедия