https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-tashkente-startuet-kubok-azii-po-futbolu-24921414.html
В Ташкенте стартует Кубок Азии по футболу
В Ташкенте стартует Кубок Азии по футболу
Всего на первенстве Азии в Ташкенте и Карши сразятся 16 команд.
2022-06-01T10:21+0500
2022-06-01T10:21+0500
2022-06-01T11:38+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В среду в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" в 20.00 по местному времени состоится официальная церемония открытия турнира Кубок Азии U-23, а уже в 20.30 сборная Узбекистана сыграет свой первый матч. Турнир будет длиться с 1 по 19 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Всего в турнире участвуют 16 команд. Чемпионский титул в этот раз будет отстаивать Республика Корея. На групповом этапе сборная Узбекистана сыграет с Туркменистаном, Катаром и Ираном.Накануне турнира в видеоформате состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Узбекистана U-23 Тимура Кападзе и капитана команды Джасурбека Джалолиддинова.В преддверии ответственного турнира участников сборной Узбекистана напутствовал президент АФУ Абдусалом Азизов. Он особо выделил важность этих состязаний для национальной команды.По словам главы АФУ, выступать за сборную – это честь для каждого футболиста.Он ответил, что одна из главных целей нашей команды — это тщательная и систематическая подготовка к парижской Олимпиаде, и что каждый игрок должен сочетать в себе профессионализм, стремление и трудолюбие.АФУ создаст все необходимые условия для достижения успешного результата, заключил глава Ассоциации футбола Узбекистана.Напомним: в нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017-м. За последние пять лет на спортивную сферу из бюджета выделено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.В этом году Узбекистан также примет чемпионат Азии по футболу среди женщин, который пройдет с 15 по 28 августа.Читайте также:Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков
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ташкент, карши, азия, футбол
В Ташкенте стартует Кубок Азии по футболу
10:21 01.06.2022 (обновлено: 11:38 01.06.2022)
Всего на первенстве Азии по футболу в Ташкенте и Карши сразятся 16 команд.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В среду в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" в 20.00 по местному времени состоится официальная церемония открытия турнира Кубок Азии U-23, а уже в 20.30 сборная Узбекистана сыграет свой первый матч. Турнир будет длиться с 1 по 19 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Всего в турнире участвуют 16 команд. Чемпионский титул в этот раз будет отстаивать Республика Корея. На групповом этапе сборная Узбекистана сыграет с Туркменистаном, Катаром и Ираном.
Накануне турнира в видеоформате состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Узбекистана U-23 Тимура Кападзе и капитана команды Джасурбека Джалолиддинова.
В преддверии ответственного турнира участников сборной Узбекистана напутствовал президент АФУ Абдусалом Азизов. Он особо выделил важность этих состязаний для национальной команды.
По словам главы АФУ, выступать за сборную – это честь для каждого футболиста.
"Команда должна выстоять вместе, бороться за честь Родины и достойно защищать репутацию страны на международных соревнованиях", — подчеркнул Азизов.
Он ответил, что одна из главных целей нашей команды — это тщательная и систематическая подготовка к парижской Олимпиаде, и что каждый игрок должен сочетать в себе профессионализм, стремление и трудолюбие.
АФУ создаст все необходимые условия для достижения успешного результата, заключил глава Ассоциации футбола Узбекистана.
Напомним: в нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017-м.
За последние пять лет на спортивную сферу из бюджета выделено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.
В этом году Узбекистан также примет чемпионат Азии по футболу среди женщин, который пройдет с 15 по 28 августа.