Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220530/federatsiyu-futbola-kazaxstana-oshtrafovali-iz-za-bolelschikov-24875374.html
Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков
Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков
Переживания футбольных фанатов встали федерации в приличную сумму – подробности.
2022-05-30T10:34+0500
2022-05-30T10:34+0500
в мире
казахстан
футбол
болельщики
штраф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/427/40/4274084_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b3f73bee3889df3310f81a65e443a5bd.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. За поведение фанатов национальной сборной Казахстана, которая играла против сборной Молдовы на Казахстанскую федерацию футбола наложили штраф со стороны УЕФА. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Сумма штрафа составила €19 250.Уточняется, что фанаты бросали предметы и выбегали на поле.Несмотря на это, казахстанская федерация поблагодарила всех болельщиков за поддержку национальной сборной во время матча Лиги наций против сборной Молдовы.Однако спортивные чиновники призвали всех неравнодушных показывать более высокий уровень культуры переживания в будущих матчах сборной, чтобы не лишиться права ходить на соревнования.Читайте также: Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видеоЭксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/427/40/4274084_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6363b882b9a0a28a0bba7d17d87506d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, футбол, болельщики, штраф

Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков

10:34 30.05.2022
© fotoliaФутбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2022
© fotolia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Переживания футбольных фанатов встали федерации в приличную сумму – подробности.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. За поведение фанатов национальной сборной Казахстана, которая играла против сборной Молдовы на Казахстанскую федерацию футбола наложили штраф со стороны УЕФА. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Сумма штрафа составила €19 250.
Уточняется, что фанаты бросали предметы и выбегали на поле.
Несмотря на это, казахстанская федерация поблагодарила всех болельщиков за поддержку национальной сборной во время матча Лиги наций против сборной Молдовы.
Однако спортивные чиновники призвали всех неравнодушных показывать более высокий уровень культуры переживания в будущих матчах сборной, чтобы не лишиться права ходить на соревнования.
Читайте также: Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видео
Эксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0