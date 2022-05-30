https://uz.sputniknews.ru/20220530/federatsiyu-futbola-kazaxstana-oshtrafovali-iz-za-bolelschikov-24875374.html
Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков
Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков
Переживания футбольных фанатов встали федерации в приличную сумму – подробности.
2022-05-30T10:34+0500
2022-05-30T10:34+0500
2022-05-30T10:34+0500
в мире
казахстан
футбол
болельщики
штраф
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. За поведение фанатов национальной сборной Казахстана, которая играла против сборной Молдовы на Казахстанскую федерацию футбола наложили штраф со стороны УЕФА. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Сумма штрафа составила €19 250.Уточняется, что фанаты бросали предметы и выбегали на поле.Несмотря на это, казахстанская федерация поблагодарила всех болельщиков за поддержку национальной сборной во время матча Лиги наций против сборной Молдовы.Однако спортивные чиновники призвали всех неравнодушных показывать более высокий уровень культуры переживания в будущих матчах сборной, чтобы не лишиться права ходить на соревнования.Читайте также: Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видеоЭксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов
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казахстан, футбол, болельщики, штраф
Федерацию футбола Казахстана оштрафовали из-за болельщиков
Переживания футбольных фанатов встали федерации в приличную сумму – подробности.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
За поведение фанатов национальной сборной Казахстана, которая играла против сборной Молдовы на Казахстанскую федерацию футбола наложили штраф со стороны УЕФА. Об этом сообщает
Sputnik Казахстан.
Сумма штрафа составила €19 250.
Уточняется, что фанаты бросали предметы и выбегали на поле.
Несмотря на это, казахстанская федерация поблагодарила всех болельщиков за поддержку национальной сборной во время матча Лиги наций против сборной Молдовы.
Однако спортивные чиновники призвали всех неравнодушных показывать более высокий уровень культуры переживания в будущих матчах сборной, чтобы не лишиться права ходить на соревнования.