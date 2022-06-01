https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-uzbekistane-mnogoetajnye-doma-proveryat-na-seysmostoykost-24934464.html

В Узбекистане многоэтажные дома проверят на сейсмостойкость

В Узбекистане многоэтажные дома проверят на сейсмостойкость

Согласно указу президента Узбекистана, новые дома будут поэтапно строить вместо многоквартирных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации и выявленными признаками сейсмической уязвимости.

2022-06-01T16:22+0500

2022-06-01T16:22+0500

2022-06-01T16:22+0500

общество

узбекистан

дом

указ

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24932791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84048a3cf6ed4a372d71cb9ca5917e05.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Узбекистане указом президента Шавката Мирзиёева будут усилены меры обеспечения сейсмической безопасности для многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.В соответствии с указом, практика инвентаризации сейсмостойкости многоквартирных жилых домов на территории страны по годам будет внедрена с 1 октября 2022 года.Данные меры предусматривают регулярное внесение в местные органы госвласти предложений о поэтапном строительстве новых домов вместо зданий с истекшим сроком эксплуатации и выявленными признаками сейсмической уязвимости и аварийности.В зданиях с количеством этажей более девяти, которые планируют строить в сейсмоактивных зонах республики, с 2023 года будут проводить регулярные испытания и обследования с помощью вибродинамических устройств и современного оборудования.Известно, что интерактивная онлайн-карта, отображающая сейсмоактивные, среднеактивные, неактивные территории и площади страны, будет разработана до 1 декабря 2022 года.Также для выявления таких последствий землетрясений, как деформация зданий, их смещение и оседание, будет создана радиолокационная система космического мониторинга. Ее планируют запустить до 1 августа 2023 года.Помимо прочего, со следующего 2022/2023 учебного года в Наманганском инженерно-строительном институте и Ферганском политехническом институте будут готовить магистров по направлению "Сейсмостойкость зданий и сооружений". А в Туринском политехническом университете в Ташкенте начнут обучение молодых специалистов по направлению "Сейсмическая стойкость памятников истории".Напомним, в ближайшие три года в Узбекистане разработают цифровые карты сейсмического микрорайонирования городов. Это коснется таких городов, как Андижан, Ташкент, Гулистан, Нурафшон, Наманган, Фергана, Самарканд, Джизак, Бухара, Навои, Карши, Термез, Нукус и Ургенч.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, дом, указ, президент