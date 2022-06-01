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Запорожские власти надеются, что их регион станет российским округом
Запорожские власти надеются, что их регион станет российским округом
Турчак заявил, что Херсонская область и Донбасс войдут в состав РФ.
2022-06-01T17:21+0500
2022-06-01T17:21+0500
2022-06-01T17:21+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Запорожье выразили надежду, что регион и другие освобожденные территории Украины в итоге войдут в состав России в статусе федерального округа.Об этом сообщил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, передает РИА Новости."Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим. Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации", - заключил Балицкий.Читайте также:Крым в составе России: что получила республика за 8 лет воссоединения
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украина, донбасс
Запорожские власти надеются, что их регион станет российским округом
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область и Донбасс войдут в состав РФ.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Запорожье выразили надежду, что регион и другие освобожденные территории Украины в итоге войдут в состав России в статусе федерального округа.
Об этом сообщил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, передает РИА Новости
.
"Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим. Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации", - заключил Балицкий.