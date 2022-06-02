https://uz.sputniknews.ru/20220602/devushka-20-let-jila-s-mujskimi-dokumentami-24953139.html
Девушка 20 лет жила с мужскими документами
Девушка 20 лет жила с мужскими документами
Жительнице Кашкадарьинской области выдали новое свидетельство с женским именем
2022-06-02T12:51+0500
2022-06-02T12:51+0500
2022-06-02T12:51+0500
общество
документы
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Сотрудники мобильной приемной ЗАГС Дехканабадского района выдали новое свидетельство о рождении жительнице села Деобкан. Девушка 20 лет прожила с документами на мужское имя, сообщает издание "Народное слово".Как выяснилось, когда девочка родилась, в роддоме ее родителям по ошибке выдали справку с именем "Шафоатов Олим", по которой они и получили свидетельство о рождении на ребенка. Поскольку горное село, где жила семья, находится в 180 км от районного центра, где расположен ближайший отдел ЗАГС, девушка так и жила, не меняя документов."Хоть и с опозданием, но эту ошибку исправили, - говорит начальник ЗАГС Дехканабадского района Озода Ашурова, - После приема мы передали девушке удостоверение личности с именем "Шафоатова Мукаддам Равшан кызы". Теперь мы планируем два раза в год проводить мобильный прием в этих горных селах".Мобильная приемная ЗАГСа также помогла получить свидетельство о браке паре, живущей в шариатском браке уже 4 года. Кроме того, свидетельства о рождении получили родители 17 детей, а свидетельства о заключении брака – еще 8 семей. Многим гражданам сотрудники мобильной приемной оказали юридические консультации.Читайте также: В Узбекистане насчитывают более восьми млн зарегистрированных браков
кашкадарьинская область
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документы, кашкадарьинская область
Девушка 20 лет жила с мужскими документами
Жительнице Кашкадарьинской области выдали новое свидетельство с женским именем
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik.
Сотрудники мобильной приемной ЗАГС Дехканабадского района выдали новое свидетельство о рождении жительнице села Деобкан. Девушка 20 лет прожила с документами на мужское имя, сообщает издание "Народное слово
".
Как выяснилось, когда девочка родилась, в роддоме ее родителям по ошибке выдали справку с именем "Шафоатов Олим", по которой они и получили свидетельство о рождении на ребенка. Поскольку горное село, где жила семья, находится в 180 км от районного центра, где расположен ближайший отдел ЗАГС, девушка так и жила, не меняя документов.
"Хоть и с опозданием, но эту ошибку исправили, - говорит начальник ЗАГС Дехканабадского района Озода Ашурова, - После приема мы передали девушке удостоверение личности с именем "Шафоатова Мукаддам Равшан кызы". Теперь мы планируем два раза в год проводить мобильный прием в этих горных селах".
Мобильная приемная ЗАГСа также помогла получить свидетельство о браке паре, живущей в шариатском браке уже 4 года. Кроме того, свидетельства о рождении получили родители 17 детей, а свидетельства о заключении брака – еще 8 семей. Многим гражданам сотрудники мобильной приемной оказали юридические консультации.