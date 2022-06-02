https://uz.sputniknews.ru/20220602/kutsenko-i-klimova-dadut-spektakl-v-uzbekistane-24957991.html
Куценко и Климова дадут спектакль в Узбекистане
Куценко и Климова дадут спектакль в Узбекистане
Российские актеры выступят в Ташкенте с постановкой “Love Letters" ("Письма любви")
2022-06-02T15:55+0500
2022-06-02T15:55+0500
2022-06-02T15:55+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Гоша Куценко и Екатерина Климова выступят в Ташкенте со спектаклем "Love Letters" ("Любовные письма").Спектакль по пьесе Альберта Герни - это история любви, отношений "по переписке".Спектакль пройдет 19 июня во дворце искусств "Туркистон".Напомним, в Узбекистане с 15 марта по 15 мая прошел Международный фестиваль театра и балета. В культурном мероприятии поучаствуют: Московский театр "Современник", Московский театр Школы Современной Пьесы, театр Наций, Московский художественный театр имени Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, ГАБТ имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр имени Хамзы, театр Марка Вайля "Ильхом", а также Молодежный театр Узбекистана.Кроме того, министр культуры России Ольга Любимова пригласила театральные коллективы из Узбекистана стать участниками зарубежного направления программы "Большие гастроли".Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров.Читайте также: В Фергане открыли мемориальную доску в честь Александра Абдулова
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россия, театр, актеры, спектакль
Куценко и Климова дадут спектакль в Узбекистане
Российские актеры выступят в Ташкенте с постановкой “Love Letters" ("Письма любви")
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Гоша Куценко и Екатерина Климова выступят в Ташкенте со спектаклем "Love Letters" ("Любовные письма").
Спектакль по пьесе Альберта Герни - это история любви, отношений "по переписке".
"Пьеса, написанная в 80-е годы прошлого века, сегодня стала по-новому созвучна времени. Герои истории писали письма и не рискнули "любовь в словах" превратить в "любовь земную". Расстояние от идеала до реальности оказалось непреодолимым. Сегодня такой сюжет назвали бы "виртуальным романом".", - говорится в описании постановки на сайте независимого театрального проекта "Театр Ателье".
Спектакль пройдет 19 июня во дворце искусств "Туркистон".
Напомним, в Узбекистане с 15 марта по 15 мая прошел Международный фестиваль театра и балета. В культурном мероприятии поучаствуют: Московский театр "Современник", Московский театр Школы Современной Пьесы, театр Наций, Московский художественный театр имени Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, ГАБТ имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр имени Хамзы, театр Марка Вайля "Ильхом", а также Молодежный театр Узбекистана.
Кроме того, министр культуры России Ольга Любимова пригласила театральные коллективы из Узбекистана стать участниками зарубежного направления программы "Большие гастроли".
Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров.