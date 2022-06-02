https://uz.sputniknews.ru/20220602/matvienko-rossiya-ne-budet-ugovarivat-ukrainu-provodit-peregovory-24966890.html
Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину проводить переговоры
Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину проводить переговоры
Переговоры возможны только с учётом наших условий, заявила Матвиенко.
2022-06-02T20:26+0500
2022-06-02T20:26+0500
2022-06-02T20:26+0500
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валентина матвиенко
украина
переговоры
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Россия не будет подталкивать Киев к переговорам, возможно, украинские власти освободятся от полного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех условиях, о которых объявила РФ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости."Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учётом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен", - заявила Матвиенко.Читайте также:Песков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток
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валентина матвиенко, украина, переговоры
Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину проводить переговоры
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Россия не будет подталкивать Киев к переговорам, возможно, украинские власти освободятся от полного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех условиях, о которых объявила РФ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости
.
"Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учётом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен", - заявила Матвиенко.