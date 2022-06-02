https://uz.sputniknews.ru/20220602/peskov-moskva-ne-budet-prodavat-neft-sebe-v-ubytok-24964298.html

Песков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток

Песков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова Байдена о возможности закупок российской нефти по ценам ниже рыночной.

2022-06-02T19:03+0500

2022-06-02T19:03+0500

2022-06-02T19:03+0500

россия

дмитрий песков

москва

нефть

джо байден

президент

цены

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Россия не будет продавать нефть и другие энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Песков отметил, что данный вопрос относится к мировой экономике. По словам пресс-секретаря российского президента, там логистические проблемы продолжаются, что, в свою очередь, ведет к общемировой дестабилизации энергетического рынка. Он также заявил, что все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. В ночь на вторник лидеры стран ЕС достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.Известно, что запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Однако, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года Европейский союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.После согласования нового пакета антироссийских санкций американский лидер Джо Байден заявил, что на Западе обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.Читайте также:

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дмитрий песков, москва, нефть, джо байден, президент, цены