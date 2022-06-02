https://uz.sputniknews.ru/20220602/peskov-moskva-ne-budet-prodavat-neft-sebe-v-ubytok-24964298.html
Песков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток
Песков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова Байдена о возможности закупок российской нефти по ценам ниже рыночной.
2022-06-02T19:03+0500
2022-06-02T19:03+0500
2022-06-02T19:03+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Россия не будет продавать нефть и другие энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Песков отметил, что данный вопрос относится к мировой экономике. По словам пресс-секретаря российского президента, там логистические проблемы продолжаются, что, в свою очередь, ведет к общемировой дестабилизации энергетического рынка. Он также заявил, что все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. В ночь на вторник лидеры стран ЕС достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.Известно, что запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Однако, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года Европейский союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.После согласования нового пакета антироссийских санкций американский лидер Джо Байден заявил, что на Западе обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.Читайте также:
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дмитрий песков, москва, нефть, джо байден, президент, цены
Песков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова Байдена о возможности закупок российской нефти по ценам ниже рыночной.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Россия не будет продавать нефть и другие энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
Песков отметил, что данный вопрос относится к мировой экономике. По словам пресс-секретаря российского президента, там логистические проблемы продолжаются, что, в свою очередь, ведет к общемировой дестабилизации энергетического рынка. Он также заявил, что все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями.
"Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", — прокомментировал Песков заявление президента США Джо Байдена о возможных закупках топлива в России.
В ночь на вторник лидеры стран ЕС достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
Известно, что запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Однако, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года Европейский союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
После согласования нового пакета антироссийских санкций американский лидер Джо Байден заявил, что на Западе обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.