https://uz.sputniknews.ru/20220602/minyust-razrabotal-kodeks-predprinimatelstva--24943752.html
Минюст Узбекистана разработал Кодекс предпринимательства
Минюст Узбекистана разработал Кодекс предпринимательства
Проект объединил 9 законов, 2 законопроекта и другие правовые документы.
2022-06-02T07:45+0500
2022-06-02T07:45+0500
2022-06-02T09:39+0500
экономика
кодекс
законопроект
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало проект Кодекса предпринимательства и вынесло его на общественное обсуждение, которое продлится до 14 июня.Проект Кодекса объединил 9 действующих законов, 2 новых законопроекта и более 10 нормативно-правовых актов, направленных на регулирование всех процессов от организации бизнеса до его прекращения. Это существенно упростит предпринимательскую деятельность, считают в Минюсте.Учитывая зарубежный опыт, хозяйствующие субъекты подразделяются на малые, средние и крупные категории. Сократилось число форм организации бизнеса. Законопроект также упраздняет непопулярную среди предпринимателей организационно-правовую форму "хозяйственное общество".Кодекс предпринимательства предусматривает также определение видов деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели.Кроме того, документ устанавливает границы и формы государственного регулирования предпринимательства. Так, Кодекс утверждает 146 контрольных функций 43 государственных органов и 18 видов проверок, проводимых в порядке уведомления бизнес-омбудсмена.Проект описывает 4 формы государственного контроля и уточняет, что только за нарушения, выявленные в ходе анализа данных и проверок, могут применяться правовые санкции к предпринимателю.Читайте также: Узбекистан вводит социальные нормы на электричество и газ
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кодекс, законопроект, предприниматели
Минюст Узбекистана разработал Кодекс предпринимательства
07:45 02.06.2022 (обновлено: 09:39 02.06.2022)
Проект объединил 9 законов, 2 законопроекта и другие правовые документы.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik.
Министерство юстиции Узбекистана разработало проект
Кодекса предпринимательства и вынесло его на общественное обсуждение, которое продлится до 14 июня.
Проект Кодекса объединил 9 действующих законов, 2 новых законопроекта и более 10 нормативно-правовых актов, направленных на регулирование всех процессов от организации бизнеса до его прекращения. Это существенно упростит предпринимательскую деятельность, считают
в Минюсте.
Учитывая зарубежный опыт, хозяйствующие субъекты подразделяются на малые, средние и крупные категории. Сократилось число форм организации бизнеса. Законопроект также упраздняет непопулярную среди предпринимателей организационно-правовую форму "хозяйственное общество".
Кодекс предпринимательства предусматривает также определение видов деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели.
Кроме того, документ устанавливает границы и формы государственного регулирования предпринимательства. Так, Кодекс утверждает 146 контрольных функций 43 государственных органов и 18 видов проверок, проводимых в порядке уведомления бизнес-омбудсмена.
Проект описывает 4 формы государственного контроля и уточняет, что только за нарушения, выявленные в ходе анализа данных и проверок, могут применяться правовые санкции к предпринимателю.