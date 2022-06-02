https://uz.sputniknews.ru/20220602/minyust-razrabotal-kodeks-predprinimatelstva--24943752.html

Минюст Узбекистана разработал Кодекс предпринимательства

Минюст Узбекистана разработал Кодекс предпринимательства

Проект объединил 9 законов, 2 законопроекта и другие правовые документы.

2022-06-02T07:45+0500

2022-06-02T07:45+0500

2022-06-02T09:39+0500

экономика

кодекс

законопроект

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало проект Кодекса предпринимательства и вынесло его на общественное обсуждение, которое продлится до 14 июня.Проект Кодекса объединил 9 действующих законов, 2 новых законопроекта и более 10 нормативно-правовых актов, направленных на регулирование всех процессов от организации бизнеса до его прекращения. Это существенно упростит предпринимательскую деятельность, считают в Минюсте.Учитывая зарубежный опыт, хозяйствующие субъекты подразделяются на малые, средние и крупные категории. Сократилось число форм организации бизнеса. Законопроект также упраздняет непопулярную среди предпринимателей организационно-правовую форму "хозяйственное общество".Кодекс предпринимательства предусматривает также определение видов деятельности, которыми не могут заниматься индивидуальные предприниматели.Кроме того, документ устанавливает границы и формы государственного регулирования предпринимательства. Так, Кодекс утверждает 146 контрольных функций 43 государственных органов и 18 видов проверок, проводимых в порядке уведомления бизнес-омбудсмена.Проект описывает 4 формы государственного контроля и уточняет, что только за нарушения, выявленные в ходе анализа данных и проверок, могут применяться правовые санкции к предпринимателю.Читайте также: Узбекистан вводит социальные нормы на электричество и газ

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кодекс, законопроект, предприниматели