https://uz.sputniknews.ru/20220602/naznachen-novyy-direktor-v-agentstve-kulturnogo-naslediya-24963110.html

Назначен новый директор в Агентстве культурного наследия — фото

Назначен новый директор в Агентстве культурного наследия — фото

Ранее он был руководителем Генпрокуратуры.

2022-06-02T17:34+0500

2022-06-02T17:34+0500

2022-06-02T17:43+0500

общество

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Абдикаримов Баходир Ганджиевич назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия. Об этом сообщает UzA.Баходир Абдикаримов ранее был руководителем одного из отделов Генпрокуратуры Узбекистана. Предыдущий глава агентства Шахриёр Нуруллоев был освобождён от должности 30 мая, спустя 5,5 месяцев после назначения.Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития создано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.Читайте также:Назначен новый заместитель советника президента

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кадровые перестановки