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https://uz.sputniknews.ru/20220602/naznachen-novyy-direktor-v-agentstve-kulturnogo-naslediya-24963110.html
Назначен новый директор в Агентстве культурного наследия — фото
Назначен новый директор в Агентстве культурного наследия — фото
Ранее он был руководителем Генпрокуратуры.
2022-06-02T17:34+0500
2022-06-02T17:43+0500
общество
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Абдикаримов Баходир Ганджиевич назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия. Об этом сообщает UzA.Баходир Абдикаримов ранее был руководителем одного из отделов Генпрокуратуры Узбекистана. Предыдущий глава агентства Шахриёр Нуруллоев был освобождён от должности 30 мая, спустя 5,5 месяцев после назначения.Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития создано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.Читайте также:Назначен новый заместитель советника президента
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кадровые перестановки

Назначен новый директор в Агентстве культурного наследия — фото

17:34 02.06.2022 (обновлено: 17:43 02.06.2022)
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Ранее он был руководителем Генпрокуратуры.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Абдикаримов Баходир Ганджиевич назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия. Об этом сообщает UzA.
© Пресс-служба Генерального прокурора Республики УзбекистанАбдикаримов Баходир Ганджиевич, бывший руководитель Генпрокуратуры, назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия
Абдикаримов Баходир Ганджиевич, бывший руководитель Генпрокуратуры, назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2022
Абдикаримов Баходир Ганджиевич, бывший руководитель Генпрокуратуры, назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия
© Пресс-служба Генерального прокурора Республики Узбекистан
Баходир Абдикаримов ранее был руководителем одного из отделов Генпрокуратуры Узбекистана.
Предыдущий глава агентства Шахриёр Нуруллоев был освобождён от должности 30 мая, спустя 5,5 месяцев после назначения.
Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития создано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.
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Назначен новый заместитель советника президента
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