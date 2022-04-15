https://uz.sputniknews.ru/20220415/naznachen-novyy-zamestitel-sovetnika-prezidenta-24006291.html
Назначен новый заместитель советника президента
Назначен новый заместитель советника президента
В системе администрации президента произошла кадровая перестановка.
2022-04-15T17:35+0500
2022-04-15T17:35+0500
2022-04-15T17:35+0500
общество
советник
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен Нодиржон Халбутаев, сообщил Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента.До этого Нодиржон Халбутаев работал первым заместителем председателя Союза писателей Узбекистана.Бывший заместитель советника президента Дилшод Кенжаев оставил должность из-за перехода на другую работу.Напомним, в феврале 2021 года бывший заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев был назначен заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.На данный момент бывший заместитель министра иностранных дел Абдужаббор Абдувохидов является советником президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.Читайте также:"Мы начали реформу вовремя: Мирзиёев о сокращении хлопковых посевовСиноптики предупредили о жаркой погоде на следующей неделе
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советник, кадровые перестановки
Назначен новый заместитель советника президента
В системе администрации президента произошла кадровая перестановка.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен Нодиржон Халбутаев, сообщил
Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента.
До этого Нодиржон Халбутаев работал первым заместителем председателя Союза писателей Узбекистана.
Бывший заместитель советника президента Дилшод Кенжаев оставил должность из-за перехода на другую работу.
Напомним, в феврале 2021 года бывший заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев был назначен заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
На данный момент бывший заместитель министра иностранных дел Абдужаббор Абдувохидов является советником президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.