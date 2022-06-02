https://uz.sputniknews.ru/20220602/novyy-agrologisticheskiy-tsentr-sozdaet-15-tysyachi-rabochix-mest-v-djizakskoy-oblasti--video-24967306.html
Новый агрологистический центр создает 1,5 тысячи рабочих мест в Джизакской области – видео
Новый агрологистический центр создает 1,5 тысячи рабочих мест в Джизакской области – видео
Комплекс планируют открыть к концу лета текущего года, в ближайшее время будут подписаны четыре контракта на $7-8 млн, сообщил представитель компании BMB Trade Group Саъдулла Агзамов.
2022-06-02T20:45+0500
2022-06-02T20:45+0500
2022-06-02T20:45+0500
видео
джизакская область
контракт
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В ближайшее время Узбекистан усовершенствует систему поставок сельхозпродукции на российский рынок, сократив срок транспортировки. Добиться этой цели позволит запуск агрологистического комплекса в Джизакской области, на данный момент находящегося на стадии строительно-монтажных работ.Агрологистический центр является совместным проектом Узбекистана и России, а именно – узбекско-российского предприятия BMB-NRC Agrologistics, которое входит в структуру узбекистанской инвестиционно-консалтинговой компании BMB Trade Group.Для этого компания вместе с российским холдингом "Национальная резервная корпорация" создали совместное предприятие, кредитные средства для которого предоставил государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ."Поддержку постоянно получаем от РЭЦ (АО "Российский экспортный центр" - Sputnik). Оборудование и технологии, которые будут применяться при работе агрологистического комплекса, будут российского производства", - рассказал генеральный директор BMB-NRC Agrologistics Алексей Белоус.На данный момент проект находится на завершающей стадии строительно-монтажных работ, отметил Белоус.По мнению Саъдуллы Агзамова, проект несет пользу и для Джизакской области."К нам идут прямые иностранные инвестиции, создается более 1,5 тысяч рабочих мест, объем обрабатываемой продукции увеличивается на 270 тысяч тонн ежегодно", - перечисляет он.Предложениями комплекса уже заинтересовались в Федерации рестораторов и отельеров России на выставке-ярмарке, организованной посольством Узбекистана в РФ 31 мая в Москве.Почему ведущие рестораторы и отельеры намерены увеличить закупки именно узбекской агропродукции? Ответ на вопрос – в полной версии интервью Sputnik Узбекистан.
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Данара Курманова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
джизакская область, контракт, видео
Новый агрологистический центр создает 1,5 тысячи рабочих мест в Джизакской области – видео
Комплекс планируют открыть к концу лета текущего года, в ближайшее время будут подписаны четыре контракта на $7-8 млн, сообщил представитель компании BMB Trade Group Саъдулла Агзамов.
В ближайшее время Узбекистан усовершенствует систему поставок сельхозпродукции на российский рынок, сократив срок транспортировки. Добиться этой цели позволит запуск агрологистического комплекса в Джизакской области, на данный момент находящегося на стадии строительно-монтажных работ.
Агрологистический центр является совместным проектом Узбекистана и России, а именно – узбекско-российского предприятия BMB-NRC Agrologistics, которое входит в структуру узбекистанской инвестиционно-консалтинговой компании BMB Trade Group.
"Мы экспортируем порядка 200 тысяч тонн разного ассортимента с 2018 года – это касается свежих овощей и фруктов. На сегодняшний день нашими продуктами пользуется очень много российских регионов, крупнейшие сети Российской Федерации. И на одном из этапов мы решили, что нужно выйти на совершенно иной уровень путем создания агрологистического центра, - рассказал в интервью Sputnik Узбекистан начальник департамента экономического сотрудничества BMB Trade-Group Саъдулла Агзамов.
Для этого компания вместе с российским холдингом "Национальная резервная корпорация" создали совместное предприятие, кредитные средства для которого предоставил государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ.
"Поддержку постоянно получаем от РЭЦ (АО "Российский экспортный центр" - Sputnik). Оборудование и технологии, которые будут применяться при работе агрологистического комплекса, будут российского производства", - рассказал генеральный директор BMB-NRC Agrologistics Алексей Белоус.
На данный момент проект находится на завершающей стадии строительно-монтажных работ, отметил Белоус.
"К концу лета планируем открыть первый модуль агрологистического комплекса и начать отгрузки в Россию", - сказал он.
По мнению Саъдуллы Агзамова, проект несет пользу и для Джизакской области.
"К нам идут прямые иностранные инвестиции, создается более 1,5 тысяч рабочих мест, объем обрабатываемой продукции увеличивается на 270 тысяч тонн ежегодно", - перечисляет он.
Предложениями комплекса уже заинтересовались в Федерации рестораторов и отельеров России на выставке-ярмарке, организованной посольством Узбекистана в РФ 31 мая в Москве.
"У нас состоялись очень плодотворные переговоры с покупателями. В ближайшее время будут подписаны четыре контракта ориентировочно на $7-8 млн на поставку сельхозпродукции в Россию", - заявил Агзамов.
Почему ведущие рестораторы и отельеры намерены увеличить закупки именно узбекской агропродукции? Ответ на вопрос – в полной версии интервью Sputnik Узбекистан.