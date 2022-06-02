https://uz.sputniknews.ru/20220602/peregovory-glav-uzbekistana-i-tadjikistana-proshli-v-uzkom-formate-24965826.html

Переговоры глав Узбекистана и Таджикистана прошли в узком формате

Переговоры глав Узбекистана и Таджикистана прошли в узком формате

Президенты подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление сотрудничества.

2022-06-02T18:43+0500

2022-06-02T18:43+0500

2022-06-02T18:48+0500

политика

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

таджикистан

узбекистан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, встреча прошла в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главы двух государств рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества, "основанного на многовековых узах дружбы и добрососедства между братскими народами".На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся укрепления двусторонних связей, практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах."За последние шесть лет удалось достичь прорыва по всем направлениям сотрудничества. Успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. На регулярной основе осуществляются обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран", - говорится в сообщении.Мирзиёев и Рахмон заявили, что они продолжат и в дальнейшем укреплять узбекско-таджикского партнерство."Лидеры стран выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов", - сообщается в пресс-релизе.Президенты также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, обсудили вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.Читайте также:Итоги узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте - подробности

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шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, таджикистан, узбекистан, переговоры