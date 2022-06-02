https://uz.sputniknews.ru/20220602/peregovory-glav-uzbekistana-i-tadjikistana-proshli-v-uzkom-formate-24965826.html
Переговоры глав Узбекистана и Таджикистана прошли в узком формате
Переговоры глав Узбекистана и Таджикистана прошли в узком формате
Президенты подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление сотрудничества.
2022-06-02T18:43+0500
2022-06-02T18:43+0500
2022-06-02T18:48+0500
политика
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
таджикистан
узбекистан
переговоры
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, встреча прошла в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главы двух государств рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества, "основанного на многовековых узах дружбы и добрососедства между братскими народами".На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся укрепления двусторонних связей, практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах."За последние шесть лет удалось достичь прорыва по всем направлениям сотрудничества. Успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. На регулярной основе осуществляются обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран", - говорится в сообщении.Мирзиёев и Рахмон заявили, что они продолжат и в дальнейшем укреплять узбекско-таджикского партнерство."Лидеры стран выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов", - сообщается в пресс-релизе.Президенты также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, обсудили вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.Читайте также:Итоги узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте - подробности
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шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, таджикистан, узбекистан, переговоры
Переговоры глав Узбекистана и Таджикистана прошли в узком формате
18:43 02.06.2022 (обновлено: 18:48 02.06.2022)
Президенты подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление многогранного узбекско-таджикского стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, встреча прошла в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба
президента Узбекистана.
Главы двух государств рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества, "основанного на многовековых узах дружбы и добрососедства между братскими народами".
На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся укрепления двусторонних связей, практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.
"За последние шесть лет удалось достичь прорыва по всем направлениям сотрудничества. Успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. На регулярной основе осуществляются обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран", - говорится в сообщении.
Мирзиёев и Рахмон заявили, что они продолжат и в дальнейшем укреплять узбекско-таджикского партнерство.
"Лидеры стран выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов", - сообщается в пресс-релизе.
Президенты также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, обсудили вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.