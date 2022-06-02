https://uz.sputniknews.ru/20220602/itogi-uzbeksko-tadjikskogo-biznes-foruma-v-tashkente---podrobnosti-24953581.html

Итоги узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте - подробности

Итоги узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте - подробности

Форум собрал более 200 представителей официальных и деловых кругов двух государств.

2022-06-02T12:29+0500

2022-06-02T12:29+0500

2022-06-02T12:32+0500

политика

ташкент

бизнес-форум

узбекистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Ташкенте в среду состоялся узбекско-таджикский бизнес форум, который собрал более 200 представителей власти и деловых кругов. Известно, что форум прошел в преддверии визита президента Таджикистана в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Форум открыли заместитель министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид.Главы делегаций двух стран отметили значительный потенциал для расширения экономического партнерства и создания совместных высокотехнологичных производств, а также налаживания кооперационных связей для выпуска востребованной продукции и освоения перспективных рынков. Помимо прочего, Умурзаков и Саид призвали представителей узбекистанского и таджикского бизнесменов к активному и успешному сотрудничеству. Также они подчеркнули готовность правительств двух государств оказывать любую необходимую поддержку в реализации совместных проектов.Как сообщили Умурзаков и Саид, в скором времени создадут приграничную торгово-индустриальную зону "Узбекистан – Таджикистан" в районе пунктов пропуска "Ойбек" и "Фотехобод". Там будут размещены производственные мощности, логистические центры и необходимая инфраструктура.По заявлению политиков, Узбекистан и Таджикистан планируют развивать легкую промышленность, фармацевтику, электротехнику, горнорудную промышленность, энергетику и нарастить производство сельскохозяйственной продукции, а также строительных материалов.В данном контексте главы делегаций двух государств особо выделили возможности Узбекско-Таджикской инвестиционной компании как эффективного инструмента поддержки проектов частного сектора. Она была создана в 2021 году.В ходе мероприятия политики обсудили совместные проекты Узбекистана и Таджикистана в сферах транспортно-логистического и межрегионального сотрудничества.Известно, что на полях форума прошли встречи участников в формате B2G и B2B. По итогам были подписаны 75 торгово-экономических документов на сумму более $1 млн.Читайте также:

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ташкент, бизнес-форум, узбекистан, таджикистан