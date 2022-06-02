https://uz.sputniknews.ru/20220602/peskov-mir---na-poroge-prodovolstvennogo-krizisa-24943887.html
Песков: мир — на пороге продовольственного кризиса
Песков: мир — на пороге продовольственного кризиса
Представитель Кремля прокомментировал вопросы о проблемах поставок зерна.
2022-06-02T08:07+0500
2022-06-02T08:07+0500
2022-06-02T09:25+0500
россия
дмитрий песков
продовольствие
кризис
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ТАШКЕНТ, 2 июня — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ситуацию с поставками зерна с незаконными санкциями против Москвы и действиями Киева, сообщает РИА Новости.Представитель Кремля указал на настоящие причины проблем с поставками зерна по морю.Российская сторона готова оказать содействие с сопровождением до международных вод судов с зерном, никаких препятствий со стороны России здесь нет, отметил пресс-секретарь Путина.По его словам, детальное объяснение этого вопроса от президента России уже получили все главы государств и правительств.Он напомнил высказывание Владимира Путина о том, что Россия не препятствует в вывозе зерна.Напомним: ранее ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В МИД России отметили, что логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные порты. Последствия этих решений уже дают о себе знать: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири считает, что ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. А в Еврокомиссии опасаются, что голод, в свою очередь, спровоцирует поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в ЕС.Читайте также: Эксперт: Запад создает условия для обострения голода — видео
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дмитрий песков, продовольствие, кризис
Песков: мир — на пороге продовольственного кризиса
08:07 02.06.2022 (обновлено: 09:25 02.06.2022)
Представитель Кремля прокомментировал вопросы о проблемах поставок зерна.
ТАШКЕНТ, 2 июня — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ситуацию с поставками зерна с незаконными санкциями против Москвы и действиями Киева, сообщает РИА Новости
.
Представитель Кремля указал на настоящие причины проблем с поставками зерна по морю.
"Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введение абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, соответственно, не отгружают оттуда пшеницу, при том что Россия никак этому не препятствует", — заявил Песков.
Российская сторона готова оказать содействие с сопровождением до международных вод судов с зерном, никаких препятствий со стороны России здесь нет, отметил пресс-секретарь Путина.
По его словам, детальное объяснение этого вопроса от президента России уже получили все главы государств и правительств.
"Турецкая сторона и другие стороны получили детальное объяснение от президента Путина, и, собственно, все главы государств и правительств, которые последние время вели разговоры, и также генсек ООН Гутерреш получили прямо детальные разъяснения Путина", — подчеркнул Песков.
Он напомнил высказывание Владимира Путина о том, что Россия не препятствует в вывозе зерна.
"Россия не препятствует, более того, что все-таки если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной морской навигации, то тогда Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном", — заявил Песков.
Напомним: ранее ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
В МИД России отметили, что логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные порты. Последствия этих решений уже дают о себе знать: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири считает, что ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. А в Еврокомиссии опасаются, что голод, в свою очередь, спровоцирует поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в ЕС.