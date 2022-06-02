https://uz.sputniknews.ru/20220602/peskov-mir---na-poroge-prodovolstvennogo-krizisa-24943887.html

Песков: мир — на пороге продовольственного кризиса

Песков: мир — на пороге продовольственного кризиса

Представитель Кремля прокомментировал вопросы о проблемах поставок зерна.

2022-06-02T08:07+0500

2022-06-02T08:07+0500

2022-06-02T09:25+0500

россия

дмитрий песков

продовольствие

кризис

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ТАШКЕНТ, 2 июня — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ситуацию с поставками зерна с незаконными санкциями против Москвы и действиями Киева, сообщает РИА Новости.Представитель Кремля указал на настоящие причины проблем с поставками зерна по морю.Российская сторона готова оказать содействие с сопровождением до международных вод судов с зерном, никаких препятствий со стороны России здесь нет, отметил пресс-секретарь Путина.По его словам, детальное объяснение этого вопроса от президента России уже получили все главы государств и правительств.Он напомнил высказывание Владимира Путина о том, что Россия не препятствует в вывозе зерна.Напомним: ранее ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В МИД России отметили, что логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные порты. Последствия этих решений уже дают о себе знать: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири считает, что ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. А в Еврокомиссии опасаются, что голод, в свою очередь, спровоцирует поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в ЕС.Читайте также: Эксперт: Запад создает условия для обострения голода — видео

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дмитрий песков, продовольствие, кризис