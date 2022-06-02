https://uz.sputniknews.ru/20220602/polyaki-ustroili-skandal-iz-za-podarkov-ukrainskim-bejentsam-24959372.html

Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

"А как же наши?" - подарки украинским беженцам по случаю Дня защиты детей вызвали волну негодования у местных жителей в Польше.

2022-06-02T16:16+0500

2022-06-02T16:16+0500

2022-06-02T16:16+0500

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польша

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беженцы

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международный день защиты детей

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Администрация польского города Острув-Велькопольски вынуждена была оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей в связи с тем, что одна из фирм вручила подарки только украинцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал о2.Впоследствии бурную дискуссию в соцсетях вызвал пост главы польского города Беаты Климек. В нем глава города утверждает, что при раздаче сладостей компанией Nechland речь шла не обо всех детях, а исключительно об украинских. Такие слова вызвали волну гнева у поляков.Мэр Острува, в свою очередь, отреагировала на замечания и заявила, что раздачу сладостей организовала частная компания, а также призвала граждан проявить больше милосердия и сочувствия.Некоторые жители поддержали мера, а некоторые, напротив, разразились гневными комментариями.Напомним: глава Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком украинских переселенцев без помощи Евросоюза.Читайте также:

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польша, украина, беженцы, подарки, международный день защиты детей, жители