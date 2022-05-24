https://uz.sputniknews.ru/20220524/senator-pushkov-vysmeyal-otkaz-polshi-ot-rossiyskogo-gaza-24765015.html

Сенатор Пушков высмеял отказ Польши от российского газа

Сенатор Пушков высмеял отказ Польши от российского газа

Варшава заявила о досрочном выходе из "ямальского" соглашения.

2022-05-24T12:40+0500

2022-05-24T12:40+0500

2022-05-24T12:40+0500

в мире

алексей пушков

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газ

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соглашение

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Польши о досрочном прерывании межправительственного "ямальского" соглашения на поставку российского газа.В Варшаве заявили, что Польша досрочно выходит из соглашения, подписанного еще в 1993 году. Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка газа, уполномоченный кабинета министров страны заявил, что существующую инфраструктуру можно переориентировать на поставки из ФРГ."Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль", - цитирует Пушкова РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Польша занимает "оголтелую позицию на грани сумасшествия" в отношении России. Также он отметил, что по этой причине делать сейчас прогнозы по ситуации с транзитом российского топлива по трубопроводу "Ямал - Европа" бессмысленно.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки этим странам.Читайте также:

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алексей пушков, польша, газ, варшава, соглашение