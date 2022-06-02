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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220602/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-2-iyunya-24954379.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 2 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 2 июня
В Крыму успешно снята продовольственная блокада.
2022-06-02T14:10+0500
2022-06-02T14:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
крым
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 2 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.На данный момент практических связей между Москвой и Вашингтоном почти нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В США встревожены тем, что Китай возможно окажет России военную или экономическую поддержку в обход наложенных на Москву санкций, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне "не зафиксировали со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".Украинские боевики собираются установить в городе Шостка Сумской области американские ракетные системы большой дальности, для нанесения ударов по территории России из жилых районов города, заявил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Националисты хотят добиться ответного огня и обвинить российских военнослужащих в обстреле мирного населения и объектов инфраструктуры. Киевские власти собираются привезти в город журналистов, в частности, иностранных, чтобы они сделали фальшивые фото- и видеоматериалы, которые потом растиражируют западные СМИ.Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что отправка американского оружия на Украину создает большой риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации РФ будут выполнены в любом случае.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил уменьшить сроки переходного периода и ускорить вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России.В рамках спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымским полуостровом."Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длительное и неопределенное время", — заявил РИА Новости Шеремет.Продовольственная блокада Крыма успешно снята, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.В 2015 году киевский режим заблокировал отгрузку товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины. Официально продовольственная блокада вступила в силу с середины января 2016-го. В тот момент в кратчайшие сроки регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала прогноз, что из-за ситуации на Украине около 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. Об этом РИА Новости сообщил директор отделения ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.Читайте также:Песков: мир — на пороге продовольственного кризисаАмерика убивает токсичную маскулинность, а заодно и мужчин
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украина, крым

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 2 июня

14:10 02.06.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В Крыму успешно снята продовольственная блокада. В 2015 году киевский режим заблокировал отгрузку товаров и продовольствия из Херсонской области Украины на полуостров.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 2 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.
На данный момент практических связей между Москвой и Вашингтоном почти нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В США встревожены тем, что Китай возможно окажет России военную или экономическую поддержку в обход наложенных на Москву санкций, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне "не зафиксировали со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".
Украинские боевики собираются установить в городе Шостка Сумской области американские ракетные системы большой дальности, для нанесения ударов по территории России из жилых районов города, заявил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.
Националисты хотят добиться ответного огня и обвинить российских военнослужащих в обстреле мирного населения и объектов инфраструктуры. Киевские власти собираются привезти в город журналистов, в частности, иностранных, чтобы они сделали фальшивые фото- и видеоматериалы, которые потом растиражируют западные СМИ.
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что отправка американского оружия на Украину создает большой риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации РФ будут выполнены в любом случае.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил уменьшить сроки переходного периода и ускорить вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В рамках спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымским полуостровом.
"Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длительное и неопределенное время", — заявил РИА Новости Шеремет.
Продовольственная блокада Крыма успешно снята, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями. Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В 2015 году киевский режим заблокировал отгрузку товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины. Официально продовольственная блокада вступила в силу с середины января 2016-го. В тот момент в кратчайшие сроки регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала прогноз, что из-за ситуации на Украине около 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. Об этом РИА Новости сообщил директор отделения ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.
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