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При стрельбе в медицинском центре в США погибли пять человек
При стрельбе в медицинском центре в США погибли пять человек
На этот раз местом массового убийства людей стал город Талса, штат Оклахома.
2022-06-02T08:28+0500
2022-06-02T08:28+0500
2022-06-02T09:21+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, рассказал журналистам представитель местной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену доложили о трагедии.Стрельба в Талсе пополнила печальный список массовых убийств людей в США.Напомним: чуть более двух недель назад 18-летний парень также убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Преступник сдался властям. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.Следом произошла очередная трагедия: во время стрельбы в начальной школе в городе Ювалде в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослыхСтрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Читайте также: Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
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сша, стрельба, трагедия
При стрельбе в медицинском центре в США погибли пять человек
08:28 02.06.2022 (обновлено: 09:21 02.06.2022)
На этот раз местом массового убийства людей стал город Талса, штат Оклахома.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik.
Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, рассказал журналистам представитель местной полиции. Об этом сообщает
РИА Новости.
По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.
"Четверо ни в чем не виновных людей убиты. Стрелявший умер от нанесенных себе ранений", — сказал полицейский на пресс-конференции.
Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену доложили о трагедии.
"Белый дом пристально следит за развитием ситуации, связался с властями штата и города с предложением помощи", — сказано в сообщении.
Стрельба в Талсе пополнила печальный список массовых убийств людей в США.
Напомним: чуть более двух недель назад 18-летний парень также убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Преступник сдался властям. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.
Следом произошла очередная трагедия: во время стрельбы в начальной школе в городе Ювалде в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослых
Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.