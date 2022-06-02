https://uz.sputniknews.ru/20220602/pri-strelbe-v-meditsinskom-tsentre-v-ssha-pogibli-pyat-chelovek-24944952.html

При стрельбе в медицинском центре в США погибли пять человек

При стрельбе в медицинском центре в США погибли пять человек

На этот раз местом массового убийства людей стал город Талса, штат Оклахома.

2022-06-02T08:28+0500

2022-06-02T08:28+0500

2022-06-02T09:21+0500

в мире

сша

стрельба

трагедия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23664704_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee2ce231ef452237769567a7d2e92b0e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, рассказал журналистам представитель местной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену доложили о трагедии.Стрельба в Талсе пополнила печальный список массовых убийств людей в США.Напомним: чуть более двух недель назад 18-летний парень также убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Преступник сдался властям. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.Следом произошла очередная трагедия: во время стрельбы в начальной школе в городе Ювалде в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослыхСтрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Читайте также: Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, стрельба, трагедия