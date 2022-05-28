https://uz.sputniknews.ru/20220528/tramp-vystupil-za-vozmojnost-uchitelyam-v-ssha-nosit-orujie-v-shkolax-24851294.html

Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах

Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах

Трамп заявил это после массового расстрела детей в школе техасского города.

2022-05-28T12:35+0500

2022-05-28T12:35+0500

2022-05-28T12:35+0500

в мире

дональд трамп

сша

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школа

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя, прошедшие специальную подготовку, должны получить право на скрытное ношение оружие в школах. Об этом сообщает РИА Новости."Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями", — сказал Трамп, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне. Его выступление транслировали федеральные и местные телеканалы.По мнению бывшего президента США, в страну пришел тот момент, когда необходимо "позволить прошедшим подготовку учителям скрытно носить оружия в школах".Помимо этого, Трамп призвал увеличить финансирование и усовершенствовать найм и подготовку полицейских по всей стране.Экс-глава Белого дома также выступил с предложением оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами, а также учредить норму, согласно которой в каждой школе должен дежурить сотрудник полиции либо охранник.Напомним: во вторник житель техасского городка Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе.Самого злоумышленника уничтожили полицейские, но от его рук погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая — менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет.Стрельба в Техасе - второе за десять дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний парень также убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Преступник сдался властям. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Читайте также: Молодежь США теряет доверие к БайденуВладимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ

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дональд трамп, сша, оружие, учитель, дети, школа