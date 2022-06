Ученые назвали лучший продукт для мозга

"Результаты исследования ободряют, особенно учитывая, что за относительно короткий промежуток времени клюква смогла значительно улучшить память и мозговую деятельность. Однако нам еще предстоит выяснить, действует ли этот эффект на людях с нейродегенеративными заболеваниями", — приводит слова одного из авторов исследования издание Eat This, Not That.