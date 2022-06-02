https://uz.sputniknews.ru/20220602/uchenye-nazvali-luchshiy-produkt-dlya-mozga-24944408.html
Ученые назвали лучший продукт для мозга
Ученые назвали лучший продукт для мозга
Британские ученые провели эксперимент с группой из 60 человек, чтобы выявить самую полезную ягоду для улучшения мозговой деятельности.
2022-06-02T07:00+0500
2022-06-02T07:00+0500
2022-06-02T09:35+0500
это интересно
мозг
продукты
ученые
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Ученые выяснили, что клюква улучшает память и стимулирует работу мозга. Исследование, опубликованное в британском журнале Frontiers in Nutrition, показало, что регулярное употребление клюквы полезно для мозговой деятельности.В эксперименте участвовала группа из 60 человек в возрасте от 50 до 80 лет. В течение 12 недель испытуемые добавляли в свой рацион замороженную клюкву.В начале и в конце эксперимента ученые провели несколько тестов на когнитивные способности испытуемых. Результаты тестов показали, что клюква улучшает память и мозговую деятельность человека.Читайте также: Эксперт рассказал, что будет с организмом, если заниматься спортом перед сном
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MIA „Rosiya Segodnya“
мозг, продукты, ученые
Ученые назвали лучший продукт для мозга
07:00 02.06.2022 (обновлено: 09:35 02.06.2022)
Британские ученые провели эксперимент с группой из 60 человек, чтобы выявить самую полезную ягоду для улучшения мозговой деятельности.
Ученые выяснили, что клюква улучшает память и стимулирует работу мозга. Исследование, опубликованное в британском журнале Frontiers in Nutrition, показало, что регулярное употребление клюквы полезно для мозговой деятельности.
В эксперименте участвовала группа из 60 человек в возрасте от 50 до 80 лет. В течение 12 недель испытуемые добавляли в свой рацион замороженную клюкву.
В начале и в конце эксперимента ученые провели несколько тестов на когнитивные способности испытуемых. Результаты тестов показали, что клюква улучшает память и мозговую деятельность человека.
"Результаты исследования ободряют, особенно учитывая, что за относительно короткий промежуток времени клюква смогла значительно улучшить память и мозговую деятельность. Однако нам еще предстоит выяснить, действует ли этот эффект на людях с нейродегенеративными заболеваниями", — приводит слова одного из авторов исследования издание Eat This, Not That.