https://uz.sputniknews.ru/20220602/uchenye-nazvali-luchshiy-produkt-dlya-mozga-24944408.html

Ученые назвали лучший продукт для мозга

Ученые назвали лучший продукт для мозга

Британские ученые провели эксперимент с группой из 60 человек, чтобы выявить самую полезную ягоду для улучшения мозговой деятельности.

2022-06-02T07:00+0500

2022-06-02T07:00+0500

2022-06-02T09:35+0500

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Ученые выяснили, что клюква улучшает память и стимулирует работу мозга. Исследование, опубликованное в британском журнале Frontiers in Nutrition, показало, что регулярное употребление клюквы полезно для мозговой деятельности.В эксперименте участвовала группа из 60 человек в возрасте от 50 до 80 лет. В течение 12 недель испытуемые добавляли в свой рацион замороженную клюкву.В начале и в конце эксперимента ученые провели несколько тестов на когнитивные способности испытуемых. Результаты тестов показали, что клюква улучшает память и мозговую деятельность человека.Читайте также: Эксперт рассказал, что будет с организмом, если заниматься спортом перед сном

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мозг, продукты, ученые