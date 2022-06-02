https://uz.sputniknews.ru/20220602/uchenye-rasskazali-pochemu-chtenie-polezno-dlya-zdorovya-24969572.html

Ученые рассказали, почему чтение полезно для здоровья

Ученые рассказали, почему чтение полезно для здоровья

Посвящать много времени чтению, на самом деле очень полезно для организма.

2022-06-02T23:00+0500

2022-06-02T23:00+0500

2022-06-02T23:00+0500

это интересно

чтение

здоровье

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Исследователи из Йельского университета пришли к выводу, что люди, читающие более 3,5 часа в день, увеличивают продолжительность жизни на 23%.Специалисты отметили только взаимосвязь между пристрастием к чтению и продолжительностью жизни, но природу этой зависимости помогают понять некоторые работы, опубликованные ранее. Основываясь на них, The Huffington Post опубликовал подборку из пяти главных причин, по которым человеку надо как можно больше читать. Во-первых, чтение помогает уменьшить стресс, тем самым оно предотвращает около 60% болезней. В том числе, стресс на 50% повышает риск инсульта и на 40% — риск болезней сердца.Во-вторых, чтение может замедлить снижение когнитивных функций. Книги позволяют мозгу даже в преклонном возрасте работать "в полную силу". С годами когнитивные способности людей снижаются, и иногда это приводит к таким тяжелым формам, как болезнь Альцгеймера.Третья причина - чтение улучшает сон. Но читать надо именно "бумажные" книги или, в крайнем случае, электронные. Дело в том, что люди, много времени проводящие перед монитором компьютера или экраном смартфона, сильно ухудшают качество своего сна. Четвёртое преимущество - самое неожиданное. Как показывает ряд исследований, чтение развивает социальные навыки. На первый взгляд может показаться, что любители чтения зачастую пытаются "спрятаться" в книжные миры от живого общения, тем самым становясь ещё менее к нему подготовленными. Но, как демонстрируют некоторые научные работы, на самом деле книголюбы значительно чаще осознают ключевую для взаимопонимания деталь — что другие люди могут мыслить совсем не так, как они, верить в другое и мечтать о другом.Наконец, чтение повышает интеллект. Об этом свидетельствует обнаруженная учеными закономерность, по которой чем лучше семилетний ребёнок умеет читать, тем выше вероятность, что он обладает высоким для своего возраста показателем IQ.Читайте также:Чем опасны гаджеты для детей

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