https://uz.sputniknews.ru/20220603/chto-jdet-tashkenttsev-zavtra-na-mejdunarodnom-festivale-illyuzionistov---video---24998960.html
Что ждет ташкентцев завтра на Международном фестивале иллюзионистов - видео
Что ждет ташкентцев завтра на Международном фестивале иллюзионистов - видео
Немного спойлеров. И фокусов.
2022-06-03T21:30+0500
2022-06-03T21:30+0500
2022-06-03T21:36+0500
культура
фокус
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Завтра в Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов.Мероприятие пройдет во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.Часть своего выступления специально для Sputnik показал специальный гость, обладатель Гран-при прошлого фестиваля, к слову, представитель Узбекистана, иллюзионист Михаил Михелев. Этот номер он готовил более года.Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.Читайте также:В Ташкенте пройдет Сабантуй – подробности
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фокус, фестиваль, ташкент
Что ждет ташкентцев завтра на Международном фестивале иллюзионистов - видео
21:30 03.06.2022 (обновлено: 21:36 03.06.2022)
Немного спойлеров. И фокусов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Завтра в Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов.
Мероприятие пройдет во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
Часть своего выступления специально для Sputnik показал специальный гость, обладатель Гран-при прошлого фестиваля, к слову, представитель Узбекистана, иллюзионист Михаил Михелев.
Этот номер он готовил более года.
Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.